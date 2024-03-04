Какие овощи посадить рядом, чтобы увеличить их урожайность: лучшие растения-соседи

Не только болезнями и вредителями могут обмениваться между собой растения в огороде. Некоторые виды также привлекают подобных насекомых-опылителей, насыщают почву взаимно нужными веществами, угнетают рост сорняков и удерживают желаемый уровень влаги. Так можно получить больший урожай с той же грядки.

Но какие культуры лучше сажать рядом, чтобы добиться таких результатов? OBOZ.UA поинтересовался секретами экспертов по огородничеству. Они поделились, как превратить свой участок не просто в место для выращивания овощей, но и в декоративную площадь, где все посадки работают друг на друга.

Какие овощи лучше сажать рядом?

Опытные огородники советуют сажать рядом культуры, имеющие разную высоту зеленой надземной массы и длину корневой системы. Так они не будут конкурировать за пространство и солнечный свет. Например, растения, которые любят полутень, будут хорошо чувствовать себя возле высоких посевов. А жгучий чеснок станет хорошим оберегом от вредителей, если рассадить его маленькими клочками по всему участку.

Вот какое соседство принесет растениям наибольшую пользу:

морковь - салат, редис, лук, сельдерей, чеснок, горошек, огурец, укроп, шпинат;

петрушка – укроп, капуста, редис, помидоры;

капуста - укроп, горошек, свекла, морковь, перец, петрушка;

свекла – лук, чеснок, укроп, огурец, помидор, редис, салат, сельдерей;

сельдерей - шпинат, свекла, горох, фасоль, капуста, укроп, помидор, лук, морковь, огурец;

томаты - свекла, морковь, бобовые, лук, кабачки, шпинат, салат, редис, чеснок, ранняя капуста, кукуруза, петрушка;

сладкий перец – морковь, лук, укроп, кинза.

фасоль - картофель, тыква, кукуруза, огурец, шпинат, сельдерей;

горох - шпинат, сельдерей, редис, репа, свекла, кабачки, капуста, морковь, огурец, укроп;

лук – салат, свекла, кабачок, помидор, укроп, морковь, огурец;

огурец - свекла, шпинат, сельдерей, лук, горох, фасоль, укроп, кукуруза, морковь, редис;

салат – лук, свекла, спаржа, морковь.

Какие растения станут плохими соседями?

При планировании посевов обязательно учитывайте, что не стоит сажать рядом растения из одной семьи. Как правило, такие культуры страдают от одинаковых болезней и вредителей, и одна зараженная грядка обернется тем, что пострадает еще и соседняя.

Также не стоит размещать рядом овощи с одинаковой потребностью во влаге и питательных веществах. Они начнут конкурировать за них и в конце концов из двух-трех победит только один. К тому же это приведет к истощению почвы на огороде.

Но какого соседства следует избегать? Вот несколько вариантов вне описанных правил:

капуста – будет задерживать рост, цветение и созревание томатов;

фасоль – взаимно подавляет рост с чесноком, капустой, свеклой и луком;

огурцы – плохо уживаются со сладким перцем.

Какие цветы и травы следует сажать на огороде?

Такое соседство может удивить тех, кто привык к тому, что огород – это место для овощей. Однако правильно подобранные цветы привлекут к сельскохозяйственным растениям больше насекомых-опылителей. Выбирая цветущие растения, важно помнить, что они не должны расти вплотную к грядкам и заслонять свет овощам.

Наиболее удачным цветком для выращивания на огороде называют бархатцы. Они отгоняют вредителей и привлекают божьих коровок, которые уничтожают тлей. Сходными свойствами обладают настурция и календула.

Также возле огорода стоит посадить разные цветы-медоносы, на которые роями будут слетаться пчелы. Это могут быть ароматный горошек, декоративный подсолнечник, космея, циния и другие однолетние цветы. Из многолетников следует выбирать хризантемы, эхинацею, лаванду, монарду, головаток и т.д.

Еще один естественный защитник посевов от вредителей – это ароматические травы. К ним относят традиционную зелень, как укроп, базилик, мяту. Но можно добавить также шалфей, чабрец, розмарин и другие виды с выраженным ароматом.

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