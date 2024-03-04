Какие овощи посадить рядом, чтобы увеличить их урожайность: лучшие растения-соседи
Не только болезнями и вредителями могут обмениваться между собой растения в огороде. Некоторые виды также привлекают подобных насекомых-опылителей, насыщают почву взаимно нужными веществами, угнетают рост сорняков и удерживают желаемый уровень влаги. Так можно получить больший урожай с той же грядки.
Но какие культуры лучше сажать рядом, чтобы добиться таких результатов? OBOZ.UA поинтересовался секретами экспертов по огородничеству. Они поделились, как превратить свой участок не просто в место для выращивания овощей, но и в декоративную площадь, где все посадки работают друг на друга.
Какие овощи лучше сажать рядом?
Опытные огородники советуют сажать рядом культуры, имеющие разную высоту зеленой надземной массы и длину корневой системы. Так они не будут конкурировать за пространство и солнечный свет. Например, растения, которые любят полутень, будут хорошо чувствовать себя возле высоких посевов. А жгучий чеснок станет хорошим оберегом от вредителей, если рассадить его маленькими клочками по всему участку.
Вот какое соседство принесет растениям наибольшую пользу:
- морковь - салат, редис, лук, сельдерей, чеснок, горошек, огурец, укроп, шпинат;
- петрушка – укроп, капуста, редис, помидоры;
- капуста - укроп, горошек, свекла, морковь, перец, петрушка;
- свекла – лук, чеснок, укроп, огурец, помидор, редис, салат, сельдерей;
- сельдерей - шпинат, свекла, горох, фасоль, капуста, укроп, помидор, лук, морковь, огурец;
- томаты - свекла, морковь, бобовые, лук, кабачки, шпинат, салат, редис, чеснок, ранняя капуста, кукуруза, петрушка;
- сладкий перец – морковь, лук, укроп, кинза.
- фасоль - картофель, тыква, кукуруза, огурец, шпинат, сельдерей;
- горох - шпинат, сельдерей, редис, репа, свекла, кабачки, капуста, морковь, огурец, укроп;
- лук – салат, свекла, кабачок, помидор, укроп, морковь, огурец;
- огурец - свекла, шпинат, сельдерей, лук, горох, фасоль, укроп, кукуруза, морковь, редис;
- салат – лук, свекла, спаржа, морковь.
Какие растения станут плохими соседями?
При планировании посевов обязательно учитывайте, что не стоит сажать рядом растения из одной семьи. Как правило, такие культуры страдают от одинаковых болезней и вредителей, и одна зараженная грядка обернется тем, что пострадает еще и соседняя.
Также не стоит размещать рядом овощи с одинаковой потребностью во влаге и питательных веществах. Они начнут конкурировать за них и в конце концов из двух-трех победит только один. К тому же это приведет к истощению почвы на огороде.
Но какого соседства следует избегать? Вот несколько вариантов вне описанных правил:
- капуста – будет задерживать рост, цветение и созревание томатов;
- фасоль – взаимно подавляет рост с чесноком, капустой, свеклой и луком;
- огурцы – плохо уживаются со сладким перцем.
Какие цветы и травы следует сажать на огороде?
Такое соседство может удивить тех, кто привык к тому, что огород – это место для овощей. Однако правильно подобранные цветы привлекут к сельскохозяйственным растениям больше насекомых-опылителей. Выбирая цветущие растения, важно помнить, что они не должны расти вплотную к грядкам и заслонять свет овощам.
Наиболее удачным цветком для выращивания на огороде называют бархатцы. Они отгоняют вредителей и привлекают божьих коровок, которые уничтожают тлей. Сходными свойствами обладают настурция и календула.
Также возле огорода стоит посадить разные цветы-медоносы, на которые роями будут слетаться пчелы. Это могут быть ароматный горошек, декоративный подсолнечник, космея, циния и другие однолетние цветы. Из многолетников следует выбирать хризантемы, эхинацею, лаванду, монарду, головаток и т.д.
Еще один естественный защитник посевов от вредителей – это ароматические травы. К ним относят традиционную зелень, как укроп, базилик, мяту. Но можно добавить также шалфей, чабрец, розмарин и другие виды с выраженным ароматом.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ускорить рост рассады.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.