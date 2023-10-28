Сколько на самом деле лет вашему коту? Ученые создали специальный калькулятор

Общеизвестным является соотношение 7:1 для расчета возраста кошек и собак. Однако ученые говорят, что эта формула очень условна – они создали специальный калькулятор, который поможет посчитать сколько лет вашему домашнему любимцу.

По словам ученых, коты стареют с разной скоростью в зависимости от того, на каком этапе жизни находятся. Издание Daily Mail рассказало, как высчитать, сколько на самом деле лет вашему коту.

На начальных этапах жизни коты стареют гораздо быстрее по сравнению с людьми, но с годами этот процесс замедляется.

Например, когда коту исполняется месяц, исследования показывают, что его "человеческий" возраст ближе к шести месяцам. Но проходит всего 60 дней, и этот эквивалент растет до возраста 4-летнего ребенка.

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Быстрый скачок роста длится месяц за месяцем, прежде чем замедлиться настолько, что когда кот достигает 12 месяцев, ее настоящий возраст составляет 16 лет. Это означает, что коты достигают 11,5 лет в первые шесть месяцев своей жизни и только 4,5 года в течение следующих шести месяцев.

Есть и альтернативный метод определения возраста кота.

Первые два года очень похожи: это эквивалент 16-летнего человека в 12 месяцев и 21-летнего человека в два года.

Однако потом ученые предполагают, что каждый дополнительный человеческий год равен четырем "кошачьим годам". К примеру, в три года настоящий возраст кота будет равен 25 годам, в четыре – 29, а в пять – 33.

Исследователи из колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета заявили, что однолетний кот физиологически похож на 16-летнего человека, а двухлетний – на 21-летнего.

Используя эту формулу, 10-летний кот подобен по возрасту 53-летнему человеку, 12-летний кот – 61-летнему, а 15-летний кот – имеет 73 человеческих года.

Средний возраст домашнего кота составляет около 14 лет. В книгу рекордов Гинесса внесли техасскую кошку по прозвищу Creme Puff, прожившую 38 лет. Она родилась в августе 1967 года и умерла в августе 2005 года.

За последние несколько десятилетий этот показатель резко возрос: в начале 1980-х годов среднестатистический кот жил всего 7 лет, а в середине 90-х – 9,5 лет.

Как правило, возраст кота определяют по состоянию его зубов, однако есть и другие факторы, которые также следует учитывать.

Важно следить за физическими показателями кошки, а не за эмоциональными, ведь многие коты ведут себя активно и любят играть, словно котята, даже во взрослом возрасте.

Обратить внимание стоит и на шерсть любимца: если у молодых кошек шерсть мягкая и нежная, то с возрастом она становится более густой и грубой – на ней могут даже появиться серые пятна. Пожилые коты также могут быть более костлявыми, иметь лишнюю висящую кожу и мутные глаза.

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