Как продлить жизнь кота: 5 ошибок, которые укорачивают век любимца

Беря в дом новое животное, мы всегда рассчитываем, что оно проживет рядом с нами как можно дольше и будет радовать своими проделками много лет. Но некоторые хозяева забывают, что тот же кот нуждается в тщательном уходе, практически как ребенок. И допускают большое количество ошибок, считая, что животное само справится.

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OBOZREVATEL собрал несколько основных ошибок, которые могут повлиять на продолжительность жизни мурлыки. Если их избегать, вы существенно увеличите шансы на то, что животное будет дарить вам свою любовь много лет.

Отсутствие ветеринарного наблюдения

Даже если кот выглядит здоровым и ведет себя относительно нормально, это не значит, что он не скрывает от вас какую-либо проблему со своим здоровьем. Именно поэтому животное нужно хотя бы раз в год показывать ветеринару. Врач сделает коту все необходимые прививки и проведет общие анализы и процедуры, которые ему необходимы, учитывая состояние его здоровья. Важно помнить, что кот не в состоянии рассказать, что у него болит, а когда симптомы проявятся, может быть слишком поздно.

Кормление "человеческой" пищей

Коты – облигатные хищники, так что большую часть их диеты должно составлять натуральное мясо и субпродукты. Не колбаса, не сосиски и даже не кожа или кости. И тем более не овощи или сладости. Пищеварительная система пушистиков очень чувствительна и может отрицательно отреагировать даже на одну неправильную трапезу. Лучше подобрать корм для животного с учетом состояния его здоровья, возраста, активности и т.д. Если вы хотите кормить кота натуральными продуктами, проконсультируйтесь с ветеринаром, как это правильно делать, чтобы кот получал все нужные ему питательные вещества, не рисковал подхватить паразитов и был всегда сыт. И обязательно следите, чтобы в свободном доступе животного всегда была свежая вода.

Перекармливание

Толстенький котик действительно выглядит очень мило. Но, как и у людей, избыточный вес у этих животных влечет за собой целый ворох проблем со здоровьем – чрезмерная нагрузка на сердце и суставы, опасность развития диабета и рака и другие риски, которые могут существенно укоротить жизнь любимца. Поэтому не стоит поддаваться на провокации кота, который бесконечно просит есть. Часто они делают это "из любви к искусству", а не из-за голода. Кормите мурлык согласно нормам и не выходите за их пределы.

Ошибки ухода "за внешностью"

Коты вполне неплохо справляются со своими шерстью и когтями самостоятельно. Но помощь в этом им тоже не помешает. Пушистых кошек нужно вычесывать, чтобы они не наглотались шерсти, которая может плохо повлиять на пищеварительную систему. Лысых – протирать, потому что на них накапливается грязь, которая вызывает заболевания кожи, а еще они обгорают на солнце. Плоскомордым помогать с очищением глаз и носа. И ни в коем случае нельзя хирургически удалять котам когти! Если вам так дорог ваш диван, лучше не заводите кота. Ведь удаление когтей калечит лапы животного, вызывает проблемы с походкой и нарушает ощущение равновесия. Обычно ловкое животное после такой процедуры может запросто упасть и сильно травмироваться. Даже смертельно.

Нехватка внимания

Хотя кошки не очень социальные животные, все же от людей, которых они любят, им хочется иметь немного общения. А социальная депривация ведет к развитию стресса, может спровоцировать депрессивное состояние или агрессию кота. Поэтому не забывайте ласкать своего пушистика и играть с ним. Не прогоняйте, когда он сидит рядом. И никогда не оставляйте надолго одного. Едете в отпуск – найдите ему того, кто будет ухаживать, или передержку.

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