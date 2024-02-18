Сколько людей в Украине имеют фамилию Сырский: где распространена

Фамилия – это имя рода человека, поэтому, исследуя его, можно узнать много интересного. В связи с недавним изменением главнокомандующего Вооруженными силами Украины фамилия Сырский стала интересовать людей, как никогда.

OBOZ.UA собрал информацию о происхождении и популярность родового имени нового главкома ВСУ.

Существует мнение, что фамилии, оканчивающиеся за -ский/-ский имеют польское происхождение, однако языковеды считают, что это не обязательно. Подобные имена рода могли принадлежать в древности представителям шляхты или семинаристам.

Фамилия Сырский в Украине встречается невероятно редко. По всей территории насчитывается всего 13 носителей.

Большинство из них, а именно 6, проживает во Львове. Также люди с родовым именем Сырский проживают во Львовской области (поселок Вижняны) в Киеве, Кривом Роге, в Запорожской области (поселок Осипенко) и в Севастополе. По распространению оно занимает аж 180 674 место, а чаще всего встречается в Таврии.

Самым густым центром фамилии Сырский является Бердянский район. Там на одного человека с этим родовым именем приходится 25 367 жителей

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