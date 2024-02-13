Какие фамилии давали украинцам, связанным с военной службой: список

Военная служба играла значительную роль в жизни украинцев, поэтому неудивительно, что многие фамилии украинцев происходят от слов, связанных с ней.

Многие родовые имена произошли от названий воинских должностей, званий, видов оружия, а также от характеристик, необходимых для воина. Об этом подробнее рассказали в институте языкознания имени А. А. Потебни.

Фамилии, отражающие организацию украинских козацких войск

Гетманчук, Гетьманщук и Гетьманюк – от должности Гетман.

Козачок, Козаченко, Козачук, Козакевич, Козачйшин, Козачский, Козачковский – Козак.

Козак был синонимом слова рыцарь, поэтому в Украине также встречается фамилия Рыцарь.

Также можно встретить людей с именем рода Запорожец или Запорожченко.

Фамилии, происходящие от видов козацкого оружия и быта

Гарматій, Гармаш, Пушкарь, Пушкаренко, Пушкинович – пушка.

А также Пластун, Компаниец, Сердюк, Довбыш, Довбуш, Довбущак, Довбышов, Бубний, Сурмоч, Сурмий, Трубий, Трембач, Треймбач, Трембачевский и Трембецкий.

Фамилии, произошедшие от названий козацких военных старшин

Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманець, Кошевой Отамашко – кошевой атаман.

Асаулюк, Осаулко – асаул.

Сотник, Сотниченко – сотник.

Хоружий, Хорунжий, Хорунжикевич и Хорунжский – хорунжий.

Чура, Цюра – джура.

Фамилии, связанные со службой в польском и турецком войсках

Посполитак – это фамилия, вероятно, связана с польским общим ополчением ( pospolitym ruszeniem ).

Ритаровский – польские рейтары (наемная конница).

Чаус, Чаус – означают службу посильного или слугу султана.

Янчаренко – янычар (yani ceri или новые войска).

Арнаут – представитель отдельного рода войск в Турции. Также это слово встречалось как ругательное.

Жовнир, Жовнерович Жовнерчук – жолнер.

Форысь, Форисяк – forys (офицерский слуга).

Фамилии, связанные со службой в разных родах российских и австрийских войск

Райтер или Райтман – reiterei (конница в австрийской армии).

Гренадйр, Гусар, Гусарец, Гусаревич и Гузарский – гренадер.

Пихура, Пышак, Пихур – бывший пехотинец.

Оберлейтнер, Капитанец и Капитанчук – oberleutenant (Старший лейтенант, капитан).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему сотни украинцев, не являющихся родственниками, могут иметь общую фамилию.

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