Сколько людей в Украине имеют фамилию Путин: где она распространена

Фамилия кремлевского агрессора Владимира Путина в Украине считается синонимом абсолютного зла. Он развязал против нашей страны войну и каждый день убивает наших сограждан. Ирония состоит в том, что среди тех, кому он угрожает смертью, есть люди, имеющие одинаковую с ним фамилию, ведь, как оказывается, среди украинцев есть несколько десятков однофамильцев диктатора.

Согласно данным портала "Рідні", с фамилией не повезло 93 украинцам. Чаще всего Путиных можно встретить в восточных и южных регионах Украины, но встречается это родовое имя и на западе нашей страны. Самые распространенные имена среди таких людей – Сергей и Людмила. (Чтобы посмотреть карту, долистайте новость до конца)

Больше всего носителей этой фамилии карта фиксирует в Харькове – 8 человек. В Одессе, которая сейчас регулярно подвергается обстрелам россиян, проживает 6 Путиных. В селе Осокоривка на Херсонщине можно встретить 5 человек с такой фамилией – это, пожалуй, место самого компактного их жительства. Еще по 4 таких человека живет в Донецке и Кривом Роге. В западных регионах однофамильцев российского диктатора можно встретить только во Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

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Следовательно, по стечению обстоятельств выходит, что больше всего Россия подвергает разрушениям именно те регионы, где можно встретить потенциальных родственников их диктатора. Что, конечно, сложно сочетать с риторикой русской пропаганды братской любви между народами.

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