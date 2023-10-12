Как возникла фамилия Матвиенко: где в Украине наиболее распространена

Украинская певица Нина Матвиенко, которой не стало на днях, была одним из самых известных носителей своей фамилии. Это родовое имя довольно распространено в Украине, но не все знают, что оно означает.

OBOZ.UA рассказывает, от чего образовалась фамилия Матвиенко. И где в Украине людей, которые его имеют встретить чаще всего.

Основой для этой фамилии является имя Матвей. Оно издавна было очень популярным в народе и даже имело несколько разных форм. Например, Матяш или Мацько. Это имя происходит из библейских текстов и означает "дар бога".

Фамилию от него образовали одним из двух наиболее распространенных путей. За основу брали имя основателя рода и добавляли к нему разнообразные суффиксы, указывающие, что люди с такими фамилиями являются сыновьями и дочерями Матвея. В случае Нины Митрофановны это был суффикс -енко.

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Другими вариантами родовых имен, образованных от имени Матвей, являются Матвиенков, Матвеенко, Матвеев, Матвейкив, Матвеев, Матвеевский, Матвейчев, Матвеевичев, Матвейкин, Матюшин, Матюшкин, Матюхин, Матвейчук, Матвейчик, Матвейчиков, Матвиюк, Матвийченко, Матвейченко, Матяш, Матвиевич, Матвиевский, Мацкевич. И этот список неполный. Можно найти и другие формы фамилии.

По данным портала "Рідні", именно в форме Матвиенко это родовое имя очень популярно в Украине. По распространенности оно занимает 151 место, в то время как разных фамилий в Украине сотни тысяч. По приблизительным оценкам, более 16 тысяч украинцев имеют фамилию Матвиенко. Чаще она сочетается с именами Александр и Татьяна. Больше всего носителей проживает в Киеве – более 1600 человек, а также в Харькове (474), Запорожье (473), Днепре (394) и Донецке (359).

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