Догадаются только самые умные: найдите ошибку на картинке с бассейном

Внимательность – важная черта в жизни любого человека. Она помогает хорошо справляться с рабочими обязанностями, полезна в быту и общении. Но как проверить свою внимательность?

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Эксперты говорят, что существует немало разных головоломок, позволяющих проверить себя на эту черту. Как та, что публикует OBOZREVATEL. Авторы утверждают, что только 1% самых внимательных людей могут быстро найти на этом изображении единственное, но существенное несоответствие.

На выполнение задания в идеале отводится всего 7 секунд. Хорошим результатом будет 20 секунд. Хотя можно обдумывать ответ и столько, сколько вам потребуется. Включите таймер и внимательно посмотрите на картинку. На ней изображены плавающие в бассейне люди.

Эксперты по когнитивному развитию говорят, что подобные головоломки, основанные на визуальных изображениях, могут раскрывать навыки внимания и повышать коэффициент интеллекта. Они также способны развивать способность к решению практических проблем, креативность и критическое мышление. Поэтому их рекомендуют использовать как полезное развлечение в ежедневном режиме.

Присмотритесь к персонажам на картинке и к общей обстановке происходящего. Помните: несоответствие в головоломке только одно. Когда вы будете готовы ответить, сверьте его с правильным вариантом, который мы опубликовали ниже.

Итак, правильный ответ обведен на картинке кружком. В бассейне для плавания не место рыбе. А она здесь есть.

Ранее OBOZREVATEL публиковал сложную головоломку, где нужно было понять, за кем замужем изображенная на картинке женщина.

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