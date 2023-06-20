Сколько часов должны спать собаки: ответ ветеринара

О том, сколько должен спать человек, похоже, мы знаем все. А как насчет наших домашних любимцев? К примеру, сколько сна в сутки нужно собаке? И от каких параметров зависит продолжительность здорового сна у любимца?

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Издание USA TODAY опросил ветеринаров. И вот что они рассказали о том, как должны спать собаки.

Сколько часов сна нужно псу?

Большинство собак тратят на сон около половины суток. Обычно эта цифра колеблется в пределах 12-14 часов. Однако многое зависит от возраста животного. Молодые и пожилые собаки обычно спят дольше, чем собаки среднего возраста. Указанная выше цифра лучше всего подходит именно молодым и активным животным.

Сколько спят щенки?

Новорожденные собаки, как и любые младенцы, большую часть суток проводят во сне, изредка просыпаясь, чтобы поесть. По мере взросления они проводят немного больше времени за игрой, прежде чем уснуть.

К шести месяцам возраста время, когда щенок бодрствует, уже заметно отличается. Однако засыпают животные в таком возрасте все еще моментально. Это выглядит очень забавно и является абсолютной нормой. Маленькая собачка может заснуть прямо посреди игры или в неудобных условиях. В это время животное интенсивно растет и нуждается в глубоком отдыхе, чтобы этот энергозатратный процесс происходил успешно. Поэтому его мозг иногда просто "отключается".

А как спят пожилые собаки?

Как и щенки, пожилые собаки нуждаются в дополнительном отдыхе. У них уже нет того уровня энергии и они отдыхают дольше средних 12-14 часов.

Когда собака переходит в преклонный возраст, важно обращать дополнительное внимание на то, как она спит. Проблемы со сном могут быть симптомом какой-то болезни – гипотиреоза, заболеваний сердца или почек, диабета, артрита и так далее. Если у вашего пса-ветерана ухудшился сон, это четкий сигнал, что пора обратиться к ветеринару.

Также нарушения поведения именно в ночное время могут указывать на то, что у собаки начало развиваться состояние, которое называют собачьей когнитивной дисфункцией. Более всего это похоже на человеческую деменцию. Животное может ходить туда-сюда, плохо ориентироваться в знакомом пространстве, вести себя растерянно. Такое состояние тоже нуждается в коррекции. Например, ветеринар может выписать собаке успокаивающие таблетки или гормон мелатонин, облегчающий засыпание.

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