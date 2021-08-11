Ситуация меняется: климатолог рассказала, какими будут зимы в Украине

К 2050 году в Украине может полностью исчезнуть снежный покров. Это не означает, что прекратятся снегопады и метели, но они будут наступать с каждым сезоном все позже, а снег будет таять все быстрей.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала климатолог Светлана Краковская, добавив, что времена, когда в Киеве снег выпадал чуть ли не на Покрову (начало октября, – ред.), окончательно отступают в прошлое. Так она прокомментировала вопрос журналиста о том, какие зимы ожидают украинцев в связи с глобальным повышением температур.

"Снежный покров – это когда вы можете пойти в лес и покататься там на лыжах, например, в течение месяца. Я точно могу сказать, что снежный покров, продолжительность его устойчивости и залегания будет уменьшаться. При среднем уровня выбросов парниковых газов он исчезнет к середине этого века", – рассказала климатолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Краковская предсказала повсеместные тропические ночи в Украине, которые прежде были присущи только южным регионам на побережьях.