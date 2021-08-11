Тропические ночи, мощные ливни и потопы: озвучен прогноз по изменениям климата в Украине

В ближайшие 50 лет количество регионов Украины, где установится средняя температура в сутки +15 градусов по Цельсию, увеличится. На юге страны такое тропическое лето будет длиться не три, а все пять месяцев.

Об этом рассказала украинский климатолог Светлана Краковская в интервью "Украинской правде". По ее словам, это наиболее жесткий сценарий, к которому готовятся большинство ее коллег, но в душе надеются, что он не оправдается.

"Нужно ожидать худшего, но надеяться на лучшее. В этом случае известная присказка будет справедливой. Потому что если модели наших расчетов окажутся верны, в Украине наступит настоящее пекло", – отметила Краковская.

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Она добавила, что уже сейчасу нас довольно распространены так называемые тропические ночи: когда температура ночью не опускается ниже 20 градусов. Раньше такое явление наблюдалось только в южных областях, побережьях Черного и Азовского морей, Крыму, теперь нередко с ним сталкиваются киевляне и черниговцы.

"Общественная организация "Екодія" предсказала, что к 2100 году из-за повышения уровня моря будут подтоплены такие города как Одесса, Херсон, Николаев... Некоторые населенные пункты, например Вилково и Затока, будут затоплены полностью. Я считаю, что это максимально жесткие расчеты и призваны не столько запугать людей, сколько сделать соответствующие выводы и хотя бы попытаться предотвратить жуткий сценарий", – указала климатолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам экологии в Италии обратил внимание на вероятные последствия глобального потепления во всему миру и указал, что именно необходимо предпринять до 2030 года, чтобы отменить Земле "приговор".