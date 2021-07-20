Синоптики рассказали, где в Украине сохранится жара, несмотря на дожди: прогноз погоды на среду

В среду, 21 июля, дожди с грозами с западной Украины распространятся циклоном на все регионы нашей страны. Однако не везде осадки принесут долгожданную прохладу.

Как сообщили метеорологи Украинского гидрометцентра, на юго-востоке сохранится температура до 34 градусов жары. В центральных регионах, включая Киев, сохранятся потенциально опасные погодные условия, температура воздуха днем не будет превышать отметки в 25 градусов.

Одессу, Николаев, Кропивницкий, Сумы и Полтаву в среду ожидают дожди, которые начнутся еще ночью, и продолжатся днем. Ветер северо-западный будет достигать 12 м/с.

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Донецк, Луганск, Харьков и временно оккупированный Севастополь осадки накроют только днем, но температура воздуха будет держаться стабильно высокой. Осадки принесут северо-западные порывы ветра от 7 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты прогнозируют ухудшение погодных условий на большей части территории Украины. В ближайшие дни в стране будет дождливо и ветрено, температура воздуха значительно снизится. Количество осадков может в три раза превысить норму.