Украину ждут ливни мощнее Европы: в стране с тройной силой ударит непогода. Карты

Эксперты прогнозируют ухудшение погодных условий на большей части территории Украины. В ближайшие дни в стране будет дождливо и ветрено, температура воздуха значительно снизиться.

Изменение погодных условий в восточной части Европы произойдет из-за взаимодействия двух метеосистем, пояснил руководитель ООО "Авиационная компания "Одесса"" Вадим Громов. По его словам, интенсивность осадков на всей территории Украины ослабнет аж поздним вечером четверга 22 июля (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Причиной ухудшения погодных условий станет антициклон и циклон поддерживаемые течениями Атлантического океана.

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"Во всех областях Украины следует готовиться к сильным дождям. Интенсивных осадков удастся избежать разве что жителям Одесской, Николаевской и Херсонской областей – там осадки с низкой интенсивностью", – сообщил Громов.

По его словам, особо сильно стихия даст о себе знать ночью 21 июля. В этот период ожидаются осадки до 60 мм, что является "красным" показателем их интенсивности и в три раза превосходит норму.

Сильные дожди прогнозируются в в Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях с грозами, шквалами.

"Возможны наводнения, а в горных районах и в низменностях реки могут выйти из берегов, сойти селевые потоки. Они могут обладать большой разрушительной силой", – сообщил Громов.

Стихия также может иметь влияние и на работу транспорта, электроприборов, сотовой связи.

В свою очередь, на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что повышение уровней воды с затоплением объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий ожидается на реках Карпат во вторник и в среду.

Во Львовской области ожидается подъем воды на 0,5-1,5 м., в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях вода поднимется на 0,5-1,5м, местами затопление заводей, сельхозугодий, в пределах Черновицкой области вода поднимется также на 0,5-1,5м, в местах сужения русел рек - на 2,0-2,5м., в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек вода поднимется на 0,5-1,0 м, ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков в населенных пунктах в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

Известно, что жители Германии и Бельгии, пострадавшие от мощного наводнения, начинают очищать свои улицы, дома и прилегающие территории. Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 188 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Как уточняют синоптики, в ЕС выпала двойная норма осадков, что стало причиной стихийного бедствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло сказал, что ближайшие дни станут переломными для погоды в Украине. Период невыносимой жары изменится периодом дождей. Также, в среду, 21 июля, Киев снова накроет непогода. В городе ожидают грозовые дожди и понижение температуры воздуха.