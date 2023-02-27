Синоптик рассказала, каким будет последний день зимы в Украине и начало марта: возможен снег

В последний день зимы, 28 февраля, в Украине ожидаются умеренные погодные условия. Местами по стране вероятны небольшие осадки в виде дождя или снега.

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Однако из-за мощного антициклона Hazal в большинстве регионов нашей страны будет сухо. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Небольшие осадки в виде мокрого снега во вторник возможны на востоке Украины. Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1...-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1...+5 градусов, на юге Украины ожидается +4...+9, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве в ночь на 28 февраля температура воздуха опустится до 4 градусов, а в течение дня столбики термометров будут показывать +2 градуса. В столице осадков не предвидится и временами из-за облаков будет светить солнце.

Синоптик отметила, что в начале марта в Украине не ожидается существенных изменений погоды. В ночное время по всей стране вероятны заморозки, а днем температура будет плюсовой. Также вероятны традиционные для ранней весны периодические осадки.

Напомним, погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Уже в конце февраля, заявляет он, температура воздуха будет до +9 ⁰С.

– В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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