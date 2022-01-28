Штормовой ветер и гололедица на дорогах: синоптики дали прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине во субботу, 29 января, будет снежной в одной половине областей и пасмурной, но без осадков в другой. Морозы несколько снизятся.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами ожидаются сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

На погоду продолжит влиять циклон Marie, однако вблизи Исландии появился новый, который будет двигаться по Европе 28 и 29 января. Именно второй циклон и принесет порывистый ветер, а на западе и севере Украины снегопады. Кроме того, на дорогах страны образуется гололедица.

Видео дня

В субботу мокрый снег пойдет на севере и востоке, в оккупированном Россией Крыму возможен дождь. В остальных регионах без осадков.

Температура воздуха ночью и днем будет одинаковой – от 1 мороза до 1 тепла. Исключением станет только юг, где ожидается до +3… +5.

В Киеве также пойдет мокрый снег, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на февраль синоптики спрогнозировали классическую зимнюю погоду с сильными морозами. Однако существенных осадков не ожидается.