Местами очень холодно: появился детальный прогноз на февраль в регионах Украины

Февраль 2022 года будет холодным практически во всех регионах Украины. По прогнозу, ожидается классическая для зимы погода.

Как сообщил сайт Wisemeteo, средняя температура сезона составит -3°С, что несколько ниже, чем зимой 2020-2021 гг. Февраль постепенно сменится весной без резких скачков температур.

По словам специалистов, февраль 2022 года по всей Украине будет скуп на осадки. Последний месяц сезона обещают достаточно изменчивым. Временами температура будет колебаться от -15°C до -12°C. Средняя температура месяца составит -5°С, затем к концу месяца постепенно повысится и уступит место новому сезону.

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Последний месяц зимы ожидается прохладным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха – около 0°C. Однако к концу месяца температура повысится, и столбики покажут отметку 5°С. В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 77%.

Феврал будет холодным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха составит около -1°С. Однако к концу месяца температура повысится и столбики покажут отметку 2°С. В феврале ожидается больше осадков, чем в январе. Общее количество дней с осадками – около 3. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 86%.

Средняя температура февраля 2022 года составит -1°C. Самым теплым днем месяца будет 1 февраля с температурой 8°C, самым холодным днем будет 9 февраля со среднесуточной температурой около -13°C. При этом прогноз на февраль 2022 года более благоприятен, чем на тот же месяц сезона 2020-2021 гг. Осадки в феврале будут умеренными, ожидаются в основном 7 февраля.

Последний месяц зимы ожидается морозным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха будет около -2°C. Однако к концу месяца температура повысится и столбики покажут отметку 2°С. В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 88%.

Февраль будет очень холодным. Средняя температура месяца составит около -6°С, что ниже, чем в феврале прошлого года, на 1°С. Практически полное отсутствие осадков не повлияет на погодную картину месяца – в феврале "мокрых" дней не ожидается.

Средняя температура февраля 2022 года составит -2 °C. Самый теплый день месяца будет 22 февраля с температурой 6°C, самый холодный день – 12 февраля со среднесуточной температурой около -15°C. При этом прогноз на февраль 2022 года более благоприятен, чем на этот же месяц сезона 2020-2021 гг. Осадков не ожидается.

Средняя температура февраля 2022 года составит -6 °C. Самый теплый день месяца будет 27 февраля с температурой 3°C, самый холодный день – 9 февраля со среднесуточной температурой около -20°C. При этом прогноз на февраль 2022 года более благоприятен, чем на этот же месяц сезона 2020-2021 гг. Осадки в феврале будут умеренными. По прогнозу они ожидаются в основном 10 февраля.

Последний месяц зимы ожидается прохладным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха составит около 0°C. Однако к концу месяца температура повысится и столбики покажут отметку 2°С. В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Общее количество дней с осадками будет колебаться около 1 дня. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 73%.

Последний месяц зимы ожидается морозным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха составит около -1°C. Однако к концу месяца температура понизится и столбики покажут отметку -2°С. В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Общее количество дней с осадками – около 4. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 85%.

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