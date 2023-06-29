Шквальный ветер, дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 30 июня

Погода в Украине в пятницу, 30 июня, будет пасмурной с прояснениями во всех областях. Многие украинские города накроет дождями, в некоторых местах с грозами.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха по Украине будет колебаться днем от +23 до +28 градусов.

Как говорят синоптики, днем кратковременные осадки ожидаются во всех регионах, а ночью небольшой дождь прогнозируют в восточных, большинстве северных и Полтавской областях.

Ветер в пятницу будет северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью будут показывать от +12 до +17 градусов, на побережье морей до +20. Днем ожидается +20...+25 градусов, в юго-западной части +24...+29. В Карпатах ночью синоптики ожидают +6...+11, днем будет +15...+20.

В столичном регионе 30 июня пасмурно с прояснениями, ночью прогнозируют небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

Температура на Киевщине ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25. В Киеве ночью +13...+15, днем +22...+24.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности. Так, с 30 июня по 2 июля в Житомирской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, 1-2 июля и Николаевской, 2 июля и Тернопольской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало июля в Украине ознаменуется грозовыми дождями в большинстве областей. В первый день месяца сильные дожди синоптики прогнозируют на западе страны, а также в Одесской области.

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