Июль в Украине начнется с гроз: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Начало июля в Украине ознаменуется грозовыми дождями в большинстве областей. В первый день месяца сильные дожди синоптики прогнозируют на западе страны, а также в Одесской области.

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Несмотря на дождливую погоду начало июля будет жарким – до +32 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 1 июля, дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ривненской, Волынской и Житомирской областях. Также осадки возможны в Одесской области.

На остальной территории нашей страны прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха в среднем составит 26-29 градусов тепла.

В воскресенье, 2 июля, дожди прекратятся только в Одесской области. Однако жителям западных регионов Украины следует быть готовыми к продолжению грозовых дождей.

Также в этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Черкасской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. На юго-востоке Украины будет переменная облачность и жара. В некоторых регионах столбики термометра покажут до +31 градуса.

3 июля дожди с грозами переместятся в южные, центральные и восточные регионы. Впрочем, осадки не принесут существенного похолодания – в Запорожской и Херсонской областях прогнозируется до +32 градусов.

На севере и западе Украины в этот день ожидается переменная облачность. Температура воздуха в этой части страны в среднем составит 23-25 градусов тепла.

Однако 4 июля дожди с грозами вновь вернутся на запад Украины. Осадки синоптики прогнозируют в Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Волынской областях.

Также в этот день будет дождить в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. В других регионах ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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