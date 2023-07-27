Шесть ретроградных планет изменят жизнь нескольких знаков: кому готовиться

Август 2023 будет бурным, ведь на этот месяц приходится период ретроградности сразу шести планет. Обратное движение по небосводу в августе продемонстрируют Венера, Сатурн, Плутон, Уран, Юпитер и даже виновник многих проблем Меркурий. К тому же в этом месяце произойдет целых два полнолуния.

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Венера уже начала свой ретроград, а завершит этот парад именно Меркурий, который войдет в этот режим 23 августа. Астрологи проанализировали, что такие небесные события несут каждому знаку зодиака. Узнайте, к чему готовиться, дальше.

Овен

Кроме нагромождения ретроградов, на вас повлияет новолуние во Льве, которое состоится 16 августа. Оно зажжет ваш творческий потенциал и может даже подарить яркий флирт, который уже назревает.

Телец

Ваш знак находится под управлением Венеры, поэтому ее нынешнее ретроградное движение заставит вас глубоко пересмотреть свои ценности, воспоминания и прошлые отношения. Подходите к этому со всей ответственностью.

Близнецы

Ключевым моментом для вас станет новолуние 16 августа. Беритесь за запланированное в этот день сразу, ведь с переходом Меркурия в ретроград вам станет очень трудно сдвинуть свежие идеи с мертвой точки.

Рак

Мощное полнолуние 1 августа подсветит важные, но незаметные вещи, такие как ваши границы и энергетические связи. Если ваши ближайшие отношения не соответствуют вашим ценностям, сейчас самое время признать это.

Лев

Август начинается с полнолуния в вашем секторе общения. Для вас это означает переоценку динамики ваших ближайших партнерских отношений и освобождения обязательств, которые ничего не дают вам, а только тяготят и угнетают.

Дева

В августе Солнце переходит в ваш знак и повышает уровень вашей уверенности, поэтому позвольте себе быть в центре внимания. Ретроградный Меркурий, начинающийся в тот же день, может спутать карты, но не давайте этой мысли испортить вам настроение.

Весы

Полнолуние 1 августа станет идеальным временем, чтобы избавиться от всех табу в творчестве. Также это хорошая возможность освободиться от обстоятельств, которые мешали вам выражать свой стиль.

Скорпион

Начало месяца принесет полнолуние, которое станет для вас сигналом сделать перерыв в профессиональной рутине, чтобы сосредоточиться на личной жизни. Для дальнейшего роста вам нужен крепкий тыл, обеспечьте его себе.

Стрелец

С началом сезона Девы 23 августа на передний план у вас выйдет карьера. Это будет отличное время, чтобы вдохнуть немного энергии в ваши личные амбиции и профессиональные цели.

Козерог

Ретроградный Меркурий в сочетании с началом сезона Девы покажет вам, где вы испытываете эмоциональную напряженность. Но вместе с тем принесет освежающее чувство вдохновения.

Водолей

Мощное полнолуние в вашем знаке 1 августа покажет вам, как освободиться от ожиданий других людей и принять свою уникальность во всей ее красоте. Вы избавитесь от излишнего давления снаружи.

Рыбы

Ретроградный Меркурий усложнит вам общение с другими людьми. Но он же поможет вам переформулировать для себя некоторые прошлые разногласия в отношениях, в которых вы так и не поставили точку.

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