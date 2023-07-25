Весов ждет настоящий рай: кому еще принесет успех сезон Льва. Гороскоп

Сезон Льва в 2023 году полностью пройдет под знаком ретроградной Венеры. Это побуждает нас задуматься о наших творческих начинаниях, отношениях, романтике, красоте и деньгах. Между тем, Марс и Меркурий в начале августа образуют гармоничные трины к Юпитеру в Тельце и это поможет всем нам двигаться вперед. 13 августа Солнце выровняется с Венерой, что принесет в жизнь каждого красоту и укрепит связи. А квадратура Солнца с Ураном в Тельце 15 августа приведет к событиям, которых вы, возможно, не ожидали.

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Как видим, с астрологической точки зрения месяц будет достаточно бурным. Но как он скажется на каждом знаке зодиака в отдельности? Астрологи дали свой прогноз. Узнайте подробности.

Овен

Сезон Льва побуждает вас к творчеству и пробудит в вас почти детскую игривость. Это хорошее время поделиться своими чувствами с другими через творческий проект и отдохнуть от работы. Особый день для вас придет 13 августа. Тогда Солнце и Венера выровняются в вашем доме самовыражения. Это наполнит вас любовью и удачей.

Телец

Посвятите сезон Льва своей семье, будьте с теми, кто вам неравнодушен. Лучше всего вам будет отдыхать вместе. Устройте ужин в саду или прогулку на закате. Сочетайте все, что будет полезно для вашего физического здоровья и душевного. Ретроградная Венера приглашает вас погрузиться в семейную ностальгию – это еще больше сблизит вас с семьей.

Близнецы

Ваша любознательная и общительная натура достигнет новых высот в сезон Льва. У вас впереди немало непродолжительных поездок, вы можете проводить больше времени в пути, чем дома – позаботьтесь о своем комфорте при этом. Любые эмоциональные проблемы старайтесь решать в том числе посредством разговоров с людьми, которых вы любите больше всего. Они помогут вам понять себя и задать долгосрочные цели.

Рак

Сезон вашего знака был для вас неплохим, но достаточно изнурительным. Сейчас пора замедлиться и сосредоточиться на финансовых вопросах. Подумайте, какие ценности вы исповедуете, как высоко готовы оценить себя и как повысить свою самоценность. Также это будет хорошее время, чтобы поговорить о комфорте в отношениях с вашим партнером.

Лев

Вы обращаете внимание на то, как вас видят люди вокруг и прилагаете усилия, чтобы выглядеть более ярко, демонстрировать собственную страстность. Здоровая доза уверенности может значительно облегчить достижение всех ваших целей. Когда 16 августа в вашем знаке произойдет новолуние, хорошо подумайте о том, чего вы хотите от жизни. И вы сможете воплотить это видение в полной мере.

Дева

Для вас начинается расслабленный и даже несколько сонный сезон. Отпустив мысли и заботы, вы услышите собственную интуицию. Проводите больше времени в одиночестве – это поможет вам восстановить внутреннее равновесие и вернет способность ставить долгосрочные цели и добиваться их. До начала ретроградного Меркурия 3 сентября потратьте время, чтобы подумать, кто вы и чего хотите от жизни.

Весы

Ваша общительность превратит для вас сезон Льва в настоящий рай. Вы получите столько общения и дружбы, сколько вам нужно. Участвуйте в вечеринках с друзьями, встречах на природе, совместных проектах – повсюду вы сможете проявить себя. Также это станет хорошим периодом для вас, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Скорпион

Вы станете более целеустремленной личностью, чем обычно. Особенно в вопросах карьеры. Возможно, вы давно хотели получить должность повыше или реализовать какой-нибудь интересный проект. Сейчас самое время для этого. Следующие четыре недели хороши для реализации амбиций и получения большого признания за ваши усилия. Помочь вам могут друзья или коллеги, поэтому не избегайте общения.

Стрелец

Ничто не сделает вас сейчас счастливее, чем путешествия с приключениями. Выбирайте место, где вы еще никогда не бывали, чтобы получить совершенно новые впечатления и знания. Вы можете чувствовать себя философски и иметь желание узнать больше, поэтому вам следует поискать себе ментора или наставника. Большие и смелые поступки сейчас приведут к хорошим результатам.

Козерог

Хотя вы предпочитаете соблюдать заранее план составленный игры, а не погружаться в глубокие, сложные эмоции, все же сезон Льва станет для вас более эмоциональным периодом. Не бойтесь демонстрировать уязвимость, делиться чувствами с партнером и близкими людьми. Возможно, вы сейчас приближаетесь к завершению проекта, который принесет вам деньги. Не бросайте его за полшага до финиша. Он принесет вам признание.

Водолей

Сезон Льва делает акцент на ваших отношениях, безразлично – это любовь, дружба или работа. В любом случае обращайте внимание, используете ли вы и ваш визави сильные стороны друг друга. Особенно когда речь идет о решении общих проблем. Полнолуние во Льве 1 августа может принести вам шокирующие новости. Сразу начинайте приспосабливаться к реальности, какой она станет после этого.

Рыбы

Сейчас вам будет легче заботиться о повседневных потребностях и желаниях. В течение этого сезона вам будет просто не только найти способы быть более продуктивными, но и укрепить свое чувство внутреннего баланса. Вы наконец-то сможете достичь долгосрочной цели, поставленной с близким другом, любимым человеком или романтическим партнером.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам ретроградная Венера в августе принесет сюрпризы.

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