Семь вещей, которые все забывают стирать: как их правильно почистить

На что вы обращаете внимание, когда наступает время очередной стирки? Конечно, вы собираете грязную одежду и белье. Также в барабан машины отправляются полотенца – банные и кухонные. Сто процентов, вы регулярно меняете постель. Но задумывались ли вы, что стираете не все домашние вещи, за которыми можно ухаживать таким образом?

OBOZ.UA собрал список предметов, которые большинство из нас забывает регулярно стирать. А зря, ведь им тоже нужна регулярная очистка.

Теплое одеяло

Зимой теплое одеяло – пуховое или ватное – хорошо нас согревает. Его вес успокаивает и дает лучше уснуть. А еще оно нуждается в регулярной стирке. Особенно если вы спите прямо под ним, не кладя его на более тонкое одеяло. Инструкции по стирке будут отличаться в зависимости от типа используемого одеяла, поэтому важно заранее проверить этикетку с инструкциями. Очищайте его хотя бы раз в несколько недель, чтобы оно оставалось гигиеничным.

Зимняя верхняя одежда

Существует стереотип, что пуховики можно стирать только в химчистке, поэтому многие из нас откладывают этот поход до последнего. Однако эксперты говорят, что жидкое средство, деликатный отжим и использование стиральных мячиков – вот и все, что вам нужно, чтобы успешно постирать свой пуховик.

Постельные принадлежности

Да, постель мы стираем регулярно, чтобы обеспечить себе гигиену во время сна. Но в очистке нуждаются также чехлы подушек и матраса, сами подушки, пледы и покрывала. На них мы тоже оставляем телесные выделения ночью, а значит их нужно вовремя удалять. Опять же не забывайте читать этикетки, чтобы подбирать правильные средства и режим стирки.

Шторы

Порой кажется, что шторы просто висят у окна и почти не пачкаются там. Это не так. Они собирают пыль, которая пробивается с улицы, контактируют с руками, когда мы их открываем и закрываем, с ними взаимодействуют домашние животные. Из какого материала не были бы сделаны шторы, лучше стирать их на деликатном режиме и в холодной воде.

Спортивная сумка

Форму для тренировок многие стирают едва ли не после каждого занятия. Но ведь вы носите ее в сумке, с которой она контактирует напрямую. И в этом материале тоже могут заводиться бактерии и запах от влаги. Поэтому и сама сумка нуждается в периодической очистке. Если вы хотите быстро освежить свою сумку, воспользуйтесь салфетками для дезинфекции (они не подходят для кожи). Также всегда кладите спортивную сумку в мешок для стирки, если она пригодна для ухода в стиральной машине.

Тапочки

Вероятно, домашняя обувь – далеко не первая вещь, которая приходит в голову, когда планируете стирку, однако тапочкам тоже нужна регулярная очистка. Независимо от того, надеваете ли вы их на босу ногу или носите с носками, они накапливают бактерии и могут неприятно пахнуть. Мягкие тапочки можно стирать прямо в барабане, предметы с жесткой подошвой лучше класть в мешок для стирки.

Электрическое одеяло

Это замечательное изобретение, позволяющее не мерзнуть ночью, тоже можно стирать, хотя это кажется и нелогичным, ведь вещь содержит электрические элементы. Внимательно почитайте инструкцию к электроодеялу – в ней должно быть описано, как его правильно разобрать для стирки. И обязательно убедитесь, что вещь полностью высохла, прежде чем включать ее снова.

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