Как правильно стирать термобелье: советы, которые надолго сохранят одежду

В сезон простуд особенно важно держать тело в тепле, так что приобретение термобелья станет полезной инвестицией в здоровье. Это удобная и эффективная одежда, однако при неправильной стирке она может быстро повредиться и потерять свои свойства.

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Прежде всего, нужно изучить информацию на ярлыке изделия – в зависимости от того, из каких волокон сделана вещь, и следует подбирать правильный режим стирки. Как стирать термобелье – читайте в материале OBOZ.UA.

Температура стирки

Горячая вода может испортить волокна, и если в составе есть шерсть, одежда с высокой вероятностью уменьшится по размеру. Максимальная температура стирки термобелья составляет 30 градусов.

Советы по стирке

Прежде всего, нужно осмотреть одежду перед стиркой, застегнуть все молнии, липучки и вывернуть изделие наизнанку.

Можно использовать жидкие моющие средства для стирки термобелья и спортивной одежды – они быстро и качественно удаляют загрязнения, пятна пота и неприятные запахи. Пригодятся и обычные гели для стирки – в отличие от порошков, они хорошо вымываются из ткани, особенно при ручной стирке.

Если в составе шерсть, лучше использовать специальные средства для деликатных тканей.

Не следует использовать отбеливатели, агрессивные пятновыводители и гели, содержащие в составе хлор. Некоторые компоненты могут испортить ткань.

Кондиционеры и ополаскиватели при стирке термобелья использовать не нужно. Специалисты объясняют это тем, что подобные средства будут забиваться в волокна, из-за чего ткань потеряет свои свойства.

Советы для ручной стирки

Растворите в емкости с водой жидкое моющее средство, следуя рекомендациям в инструкции. Термобелье не нужно надолго замачивать – достаточно 5 минут. При стирке старайтесь не растягивать волокна и не тереть ткань. Прополощите вещь в прохладной воде и удалите излишки жидкости, не скручивая изделие. Лучше завернуть термобелье в махровое полотенце и убрать воду, слегка сжимая ткань.

Советы для машинной стирки

Нужно выбрать из режимов: "деликатную стирку", "ручную стирку", "шерсть" или настроить параметры самостоятельно, учитывая рекомендации на этикетке. Не следует стирать термобелье и деликатные ткани при температуре выше 30 градусов. Вращаться следует установить минимальные. Если на стиральной машине есть функция автоматической сушки, ее нужно выключить. Нельзя вешать термобелье на сушилки, радиаторы или батареи. Высокие температуры деформируют волокна, а ткань утратит свои свойства.

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