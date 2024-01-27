Как правильно стирать термобелье: советы, которые надолго сохранят одежду
В сезон простуд особенно важно держать тело в тепле, так что приобретение термобелья станет полезной инвестицией в здоровье. Это удобная и эффективная одежда, однако при неправильной стирке она может быстро повредиться и потерять свои свойства.
Прежде всего, нужно изучить информацию на ярлыке изделия – в зависимости от того, из каких волокон сделана вещь, и следует подбирать правильный режим стирки. Как стирать термобелье – читайте в материале OBOZ.UA.
Температура стирки
Горячая вода может испортить волокна, и если в составе есть шерсть, одежда с высокой вероятностью уменьшится по размеру. Максимальная температура стирки термобелья составляет 30 градусов.
Советы по стирке
Прежде всего, нужно осмотреть одежду перед стиркой, застегнуть все молнии, липучки и вывернуть изделие наизнанку.
Можно использовать жидкие моющие средства для стирки термобелья и спортивной одежды – они быстро и качественно удаляют загрязнения, пятна пота и неприятные запахи. Пригодятся и обычные гели для стирки – в отличие от порошков, они хорошо вымываются из ткани, особенно при ручной стирке.
Если в составе шерсть, лучше использовать специальные средства для деликатных тканей.
Не следует использовать отбеливатели, агрессивные пятновыводители и гели, содержащие в составе хлор. Некоторые компоненты могут испортить ткань.
Кондиционеры и ополаскиватели при стирке термобелья использовать не нужно. Специалисты объясняют это тем, что подобные средства будут забиваться в волокна, из-за чего ткань потеряет свои свойства.
Советы для ручной стирки
- Растворите в емкости с водой жидкое моющее средство, следуя рекомендациям в инструкции.
- Термобелье не нужно надолго замачивать – достаточно 5 минут.
- При стирке старайтесь не растягивать волокна и не тереть ткань.
- Прополощите вещь в прохладной воде и удалите излишки жидкости, не скручивая изделие. Лучше завернуть термобелье в махровое полотенце и убрать воду, слегка сжимая ткань.
Советы для машинной стирки
- Нужно выбрать из режимов: "деликатную стирку", "ручную стирку", "шерсть" или настроить параметры самостоятельно, учитывая рекомендации на этикетке.
- Не следует стирать термобелье и деликатные ткани при температуре выше 30 градусов.
- Вращаться следует установить минимальные.
- Если на стиральной машине есть функция автоматической сушки, ее нужно выключить.
- Нельзя вешать термобелье на сушилки, радиаторы или батареи. Высокие температуры деформируют волокна, а ткань утратит свои свойства.
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