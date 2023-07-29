Какие декоративные кусты цветут все лето: чем украсить сад

Цветущие кусты – одно из красивейших украшений сада. Из них можно формировать живые изгороди, а можно собирать целые композиции. При этом зелень и цветы кустов располагаются довольно низко – на уровне глаз. А цвести разные виды могут в разное время.

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OBOZREVATEL собрал список декоративных кустов, которые будут радовать цветами в саду на протяжении всего лета. Сезон у каждого из них свой, но все вместе они цветут от раннего тепла до первых холодов.

Чубушник (Philadelphus)

То, что в народе называют жасмином, на самом деле называется чубушником. Это не очень высокий (до 3 метров) зимостойкий кустарник, отличающийся чрезвычайно благоухающими цветами. В зависимости от сорта куст цветет в мае-июле. Чубушник любит солнечные участки и требует регулярной обрезки старых и поврежденных побегов.

Спирея или таволга (Spiraea)

Главные преимущества этого невысокого куста – абсолютная неприхотливость в сочетании с высокой декоративностью. Весной зацветает бессчетными цветами белоснежного цвета и смотрится при всем этом, как живой фейерверк. Летние сорта цветут розовым. В зависимости от сорта спиреи цветут с мая по октябрь. Нуждаются в ежегодной обрезке.

Лапчатка (Potentilla)

Все виды лапчатки устойчивы к морозам и не требуют сложного и обременительного ухода. Эти кусты не только красиво цветут, но и имеют декоративные листья, которые могут быть как зелеными, так серебристыми. Цветет белыми желтыми, оранжевыми, розовыми и красными цветами. Лапчатка любит хорошо дренированную почву и хорошо реагирует на обрезку. Сезон цветения – с мая по август.

Роза морщинистая (Rosa rugosa)

Это растение также называют шиповником, что не ошибка – они принадлежат к одному роду. Цветки у куста могут быть белыми, нежно-розовыми, фиолетовыми желтыми и даже бордово-малиновыми. Сезон цветения приходится на июнь-июль. Чтобы растение сохраняло свои декоративные качества, ее нужно регулярно обрезать и прищипывать верхушки – это поможет сформировать пышную крону.

Будлея (Buddleja)

Ароматные цветы этого куста привлекают насекомых-опылителей, поэтому его хорошо размещать недалеко от грядок с овощами. Однако будлея прекрасно подходит и для оформления садов и формирования живых изгородей. Это достаточно чувствительное растение, которое нужно укрывать на зиму, особенно в морозные периоды, а также снабжать регулярным поливом, хорошо дренированной почвой и солнечным светом. Цветет декоративный кустарник во второй половине лета.

Зверобой (Hypericum)

Отличительная черта кустов этого вида (а есть еще травянистые зверобои) – яркие желтые цветы, которыми они покрываются в середине лета и которые могут держаться вплоть до холодов. Растение любит солнечные места и хорошо переносит засуху и не очень богатые почвы. Еще одно преимущество зверобоя – стойкость к болезням. Из растения хорошо формировать живые изгороди – оно дает большую зеленую массу и хорошо поддается обрезке.

Дейция (Deutzia)

Это растение из семейства гортензиевых цветет цветами от белого до розового и красного цветов. Оно может быть как кустом, так и небольшим деревом 4-5 метров высотой. Дейция растет не только в открытом грунте, но и хорошо себя чувствует в контейнерах, поэтому ею можно украшать балконы и террасы. Значительных требований к климату и почве у растения нет, цветет долго и пышно в конце весны – в начале лета.

Рододендрон (Rhododendron)

Этот тип растений радует разнообразием форм – кусты могут быть и низкими, и высокими. Цвет цветов бывает белый, розовый, красный, фиолетовый. Декоративными у растения являются также листья. Время цветения разнится в зависимости от сорта – это может быть как вторая половина весны, так и летние месяцы. Цветки могут быть как совсем мелкие, так и формировать крупные, до 30 см соцветия. Но цветут рододендроны очень ярко.

Каллистемон (Callistemon)

Растение с необычными цветами пришло к нам из Австралии и Океании. Это вечнозеленые кусты и деревья, цветущие соцветиями-щеточками. Расцветки цветов – от красного до желтого. Период цветения каллистемона приходится на лето. Растению требуется много солнечного света и хорошо увлажненная почва. На его цветы с радостью слетаются бабочки и пчелы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы выдержат даже очень неблагоприятные условия и будут процветать в саду.

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