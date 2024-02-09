Жир и копоть исчезнут через мгновение: натуральный продукт поможет идеально отчистить духовку

Чистка духовки – занятие кропотливое и непростое, поэтому его стараются постоянно откладывать. Но в этом деле, как, собственно, и у всех остальных, важна регулярность. Жир, грязь и остатки пищи пригорают под влиянием высоких температур и отмыть поверхности со временем становится очень сложно.

Эксперты говорят, что для эффективной работы духовку нужно чистить по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца. Видання Express рассказало, какой натуральный и безопасный продукт поможет идеально отчистить жир и копоть.

Рейчел Кисс, специалист из компании Alliance Online, поделилось алгоритмом тщательной очистки прибора.

Снимите решетки духовки и нанесите качественное чистящее средство на внутренние поверхности.

Средство для мытья не нужно сразу смывать. Секрет в том, чтобы предварительно полностью растворить пригоревший жир и грязь.

Через 30-40 минут протрите внутреннюю часть духовки и тщательно промойте теплой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Выполните указанные выше шаги для очистки решеток духовки.

Специалисты по клинингу из компании Био-Д предложили более экологичные решения – лимонную кислоту и пищевую соду.

Использование продуктов с сильными химическими компонентами может привести к вредным испарениям при нагревании, поэтому безопаснее использовать натуральные ингредиенты. Смешайте соду и воду до образования пастообразной смеси, покройте дно духовки и решетки и оставьте на 20 минут. Затем протрите поверхности губкой, смоченной в воде и сухими салфетками из микрофибры.

Есть и альтернативный способ: смешайте соду и лимонный сок и нанесите пасту на внутреннюю часть устройства, избегая нагревательных элементов.

При чистке духовки не следует использовать жесткие губки, которые могут поцарапать стекло.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как очистить духовку всего через 5 минут без использования агрессивных средств.

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