Секрет жителей голубой зоны: что это и какие привычки продлевают жизнь там

"Голубые зоны" – это регионы, где продолжительность жизни людей самая длинная и там зафиксировано меньше случаев хронических заболеваний. Такими зонами называют пять регионов мира: префектура Окинава, Япония; провинция Ольястра, Сардиния, Италия; полуостров Никоя, Коста-Рика; остров Икария, Греция; и город Лома-Линда, Калифорния.

OBOZ.UA подробнее разобрался в этой теме. Жители этих регионов придерживаются здорового питания, которое называют "средиземноморской диетой", занимаются духовными практиками, домашним хозяйством и стараются не переживать по пустякам.

Но не обязательно проживать именно в этих местах, чтобы иметь хорошее физическое и духовное здоровье. Можно создать свою "голубую зону", если правильно заботиться о себе.

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Питание

Еда – это один из самых главных факторов хорошего самочувствия. Необходимо употреблять достаточное количество овощей, фруктов, мяса и зелени, чтобы насыщать организм питательными веществами. Также не стоит забывать о здоровых жирах, которые должны быть в рационе каждого человека.

Например, на острове Окинава в Японии, люди регулярно употребляют жирную рыбу (лосось) и оливковое масло, содержащие омегу-3, что способствует здоровью мозга и замедляет снижение когнитивных функций.

Авокадо, орехи и различные фрукты предотвращают усталость, повышают жизненную силу и наполняют организм энергией.

Чай

Зеленый чай – это мощный антистрессовый напиток, содержащий аминокислоты, запускающие выработку дофамина и серотонина (гормоны счастья).

Черный чай тоже полезен для здоровья, но его нужно пить в чистом виде и не добавлять молоко, сахар или подсластители. Он помогает снизить уровень холестерина, что снижает риск сердечных заболеваний.

Физические упражнения

Зарядка утром – это обязательный ритуал, чтобы разбудить все мышцы и настроиться на продуктивный день. Но также важно двигаться и в течение дня, это не обязательно должно быть занятие в спортзале.

Достаточно ходить по лестнице, прогуливаться и стараться долго не сидеть на одном месте в том же положении. Интенсивные движения увеличивают поглощение организмом кислорода и предотвращают засорение сердечных артерий.

Здоровый сон

Полноценный сон – это залог хорошего самочувствия. Качественный сон восстанавливает клетки мозга, кожу и укрепляет иммунную, дыхательную, эндокринную и центральную нервную систему.

Если у вас не получилось выспаться ночью, то уделите 20 минут, чтобы вздремнуть днем, но не позже 15:00. Потому что тогда сон не принесет никакой пользы. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время и не пользуйтесь гаджетами перед сном.

Общение

Приятное общение улучшает самочувствие и поднимает настроение. Найдите хобби и занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. Общайтесь с людьми, с которыми интересно проводить время, вместе прогуливайтесь вечером или занимайтесь общим делом. Чем больше положительных эмоций вы получите, тем лучше будет работать ваш мозг.

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