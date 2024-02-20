Сейчас кажутся дикими: какие запреты действовали в СССР

Беря сейчас книгу с полки, записываясь в парикмахерскую или покупая доллары в обменном пункте, мы даже не задумываемся над своими действиями. Для нас это все – абсолютная норма жизни, привычные повседневные дела, ни у кого не вызывающие вопросов. Но еще несколько десятилетий тому назад это было не так.

В тоталитарном Советском Союзе действовала система запретов, значительная часть которых современному человеку, живущему в демократическом обществе, кажутся абсурдными и даже дикими. OBOZ.UA вспоминает эти запреты.

Запрет покупать жилье и выбирать место жительства

Все жилье в СССР принадлежало государству, а граждане могли получить его только в пользование. Причем рядовой житель Советского Союза должен был пройти все круги ада, чтобы улучшить себе эти условия. Приходилось десятилетиями стоять в очереди на получение квартиры или разными правдами и неправдами проводить обмен с другими людьми. Только при перестройке появились так называемые кооперативы – добровольные объединения граждан, которые могли вложить собственные средства в строительство жилья для себя.

К отсутствию частной собственности на жилье добавлялся другой ограничительный запрет – институт прописки. Человек получал жесткую привязку к месту жительства и не мог изменить его просто по собственному желанию. Приходилось долго и упорно доказывать государству, что ты имеешь право жить в том месте, где хочешь.

Запрет читать то, что тебе интересно

Любой писатель, по тем или иным причинам попадавший в опалу у государства, исчезал и для своих читателей. Так книги авторов украинского Расстрелянного возрождения или шестидесятников нельзя было приобрести в книжном магазине или взять в библиотеке. Один лишь перечень запрещенных книг, изданный в 1960 году, занимал два тома. Чтобы почитать Василия Стуса, Евгения Сверстюка, Василия Симоненко, Лину Костенко, нужно было искать по знакомым так называемый самиздат – самостоятельно напечатанные на машинке, а то и написанные от руки подшивки. А за обладание такими подшивками можно было сесть в тюрьму.

Запрет покупать валюту

Экономика СССР была закрыта, замкнута на себе. Это порождало множество проблем, например, дефицит товаров и их низкое качество. Еще большей оторванности советского общества от мирового контекста способствовал запрет на продажу и покупку иностранной валюты. Тех, кто осуществлял такие операции, называли "валютчиками", а за подобную деятельность можно было оказаться в тюрьме на срок от 2 до 15 лет. В некоторых случаях торговцев валютой даже казнили.

Запрет слушать западную музыку

С точки зрения коммунистической партии, песни западных групп могли чем-то очень сильно навредить советскому человеку. Чем именно – особенно не объяснялось. Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Beatles и масса других музыкальных коллективов оказались под жестким запретом. Достать их пластинки можно было за сумасшедшие деньги. И это тоже было связано с большим риском.

Запрет проявлять религиозные убеждения

В СССР царил так называемый научный атеизм. На деле это означало, что граждане не имели свободы веры и не могли демонстрировать свои религиозные убеждения. В книжных магазинах невозможно было купить Библию за принадлежность к нетрадиционным религиозным течениям, как баптистская церковь или церковь "Свидетели Иеговы" можно было сесть по статье об "антисоветской деятельности". Особенно сильно доставалось иудеям, которых за обычную молитву вдобавок могли обвинить еще и в сионизме. За жесткий государственный антисемитизм против СССР были даже введены значительные экономические санкции.

Запрет уличных акций

Любой гражданский протест в Союзе тоже преследовался как антисоветская деятельность. За публичную акцию – безразлично насколько массовую – можно было не просто пойти под суд, но и оказаться в лагерях, а то и на принудительном психиатрическом лечении. Так, диссидентка Валерия Новодворская за распространение листовок с собственными сатирическими стихами в 1969 году сначала оказалась в одиночной камере, а затем в психбольнице. Диссидентам ставили несуществующий диагноз "вялотекущая шизофрения" и пытали введением психотропных препаратов.

Запрет любых проявлений идентичности

Нажить себе проблем можно было при малейшем отклонении от стандартизированного образа советского человека. Даже чисто внешних. Так парней с длинными волосами принудительно стригли, а за любой пирсинг, кроме женских сережек, травили и могли уволить с работы. Значительно более серьезные проблемы были у представителей разных меньшинств – этнических, социальных и т.д. Тотальная ксенофобия усложняла жизнь малым и коренным народам. Над их представителями насмехались, им не давали строить карьеру, входить в органы власти. А за мужскую гомосексуальность существовала даже статья Уголовного кодекса, которая предусматривала заключение сроком до 8 лет. Так кинорежиссер Сергей Параджанов отсидел по ней 5 лет за решеткой.

Запрет критиковать власть

Так называемая "линия партии" была в СССР жесткой догмой, и при любом несогласии с ней можно было получить серьезные проблемы. Людей, которые решались выразить свой протест, называли диссидентами. А за соответствующую деятельность можно было пойти под суд. Соответствующей деятельностью могло оказаться что угодно – рассказанный на кухне в присутствии не того человека политический анекдот, карикатура, участие в литературном или научном кружке, контакты с зарубежными учеными и т.д. В этом власть видела проявления несогласия и жестоко наказывала. Людей, которые оказывались в тюрьме по политическим статьям, называли политзаключенными.

Запрет получать информацию из зарубежных СМИ

Сейчас вы можете зайти на сайт любого мирового медиа и прочитать там новости даже на незнакомом языке, воспользовавшись онлайн-переводчиком. В СССР за это можно было сесть в тюрьму. На иностранные издания (кроме "дружественных" идеологически или официальных изданий стран-партнеров) нельзя было не только подписаться, даже за владение экземпляром журнала или газеты можно было получить проблемы. Бороться с советской цензурой пытались западные радиостанции, которые устанавливали ретрансляторы и говорили на русском языке. Их называли "голоса" и слушали по ночам. КГБ пытался глушить этот сигнал, но люди все равно делали все, чтобы услышать мировые новости и послушать западную музыку даже через хрипы и треск в радиоприемнике.

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