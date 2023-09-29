Сделайте это сейчас и забудьте: как посадить редиску на огороде под зиму

Редис – едва ли не первый овощ, созревающий на огороде после начала сезона. Но его прорастание и, соответственно, созревание можно ускорить.

OBOZREVATEL поинтересовался советами профессиональных огородников на этот счет. Оказывается, эту культуру можно высаживать перед зимой. Тогда она сама прорастет весной, как только для этого наступят соответствующие условия.

Грядку под редис нужно готовить, пока не наступили холода и не начались ночные заморозки. Чтобы сделать почву пригодной для посева редиса, ее необходимо обогатить питательными веществами и улучшить ее качество. Для этого лучше всего воспользоваться перегноем и древесной золой. Их рассыпают по поверхности грядки, после чего землю перекапывают. От этого она становится рыхлой, проницаемой для воды и воздуха и обогащается необходимой для растений подпиткой.

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Чтобы правильно сформировать лунки под редис, можно воспользоваться картонными лотками для яиц. Вожмите необходимое количество лотков в землю, чтобы они углубились в нее полностью и накройте грядку пленкой. В таком состоянии оставьте ее до ноября. За это время земля приобретет необходимые свойства.

Когда верхний слой почвы ближе к концу осени подмерзнет, поднимите пленку и внесите в каждую лунку семена редиса. Каждое семя накройте землей и оставьте зимовать в таком состоянии.

Посеянная таким образом редиска прорастет сама уже в марте. А первый урожай можно будет собрать в апреле.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно готовить грядку под высадку на зиму луку.

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