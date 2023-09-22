Быстро оздоровит огород: что следует посеять в сентябре, чтобы восстановить плодородие

Насыщенный огородный сезон очень истощает почву, поэтому после сбора урожая следует насытить грядку питательными веществами. Чтобы плоды в следующем году были вкусными и сочными, нужно повысить плодородие почв растениями-сидератами.

Самым распространенным и эффективным сидератом считают горчицу. OBOZREVATEL разбирался, как быстро оздоровить огород перед наступлением первых заморозков.

Польза от горчицы

Горчицу следует сеять сразу после уборки урожая. Действуя как сидерат, это растение обогащает почву азотом и фосфором – это обеспечит обильный урожай в следующем сезоне.

Горчица быстро перегнивает и дает ценные питательные вещества.

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Горчица отпугивает вредителей, в том числе плодожерок, улиток, жуков-проволочников. В то же время, растение является эффективным медоносом и привлекает насекомых для опыления. Особенно полезной горчица становится после заморозков, "оборачивая" землю и оберегая ее от промерзания. Горчица быстро растет и замедляет рост вредных сорняков. Грунт благодаря горчице очищается от парши, фитофторы и гнилостных микроорганизмов. Горчица качественно разрыхляет почву, насыщая ее кислородом. Она поднимает влагу и питательные вещества из нижних слоев почвы.

Как правильно сеять горчицу

В начале осени следует посеять горчицу на грядки, где рос картофель и клубника. Опытные огородники советуют сеять ее рядами с расстоянием 10-15 см.

Можно просто разбрасывать семена по грядке и завернуть граблями – зеленой массы так получится больше.

Для посадки нужно вырыть лунки глубиной 1-1,5 см. Обычно на 100 кв. м. достаточно 250 г семян, при этом, если участок поражен вредителями, количество посадочных семян следует увеличить.

Лестницы не придется долго ждать – они прорастут уже через 3-4 дня, а за месяц вырастут до 15 см. Срезать горчицу нужно когда заметите, что растение собирается зацвести. Делать это следует плоскорезом и сразу заделывать зелень в грунт. Можно просто оставить горчицу нескошенной – зимой она насытит землю микроэлементами, а весной грядку достаточно будет только разрыхлить.

Небольшие заморозки горчицы не навредят – она выдержит температуру –5°С.

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