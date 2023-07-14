Сделайте это после дождя: трюк, который вдвое увеличит урожай картофеля

Опытные огородники знают, что период сильных дождей – прекрасное время для увеличения урожая картофеля. В такую погоду растение способно закладывать больше клубней и растут они крупными и здоровыми.

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Как выяснил OBOZREVATEL, чтобы воспользоваться дождливой погодой для выращивания картофеля, нужно выполнить всего одну процедуру. О ней и пойдет речь дальше. Если сделать все правильно, урожай может получиться даже вдвое больше обычного.

Что делать с картофелем после дождя

Для того чтобы сформировать хорошие клубни, растение нуждается в хорошем слое влажной и рыхлой земли. Поэтому в мокрую погоду большую пользу картофелю принесет окучивание кустов.

Увеличенный слой земли, приваленный к нижней части поможет растению сформировать дополнительные стебли. Соответственно, окрепнет и корневая система. А именно в этой части картофеля и развивается урожай. Поэтому после дождя так важно окучивать картофельные грядки.

Если дождей нет давно

А что делать, если лето оказалось сухим и так нужных для растения осадков нет уже несколько недель? В таком случае картошку придется поливать своими силами. В сухой земле она уродит плохо, клубни будут маленькие и бедные питательными веществами.

Проливать рядки кустов можно с помощью лейки или шланга. Главное – не жалеть для картофеля воды. После того, как полив будет завершен, необходимо будет провести окучивание растений. В таком случае культура тоже даст хороший урожай, который будет иметь отличный вкус и долго сохраняться.

Когда стебли начнут подсыхать и ложиться на землю, даже в дождливую погоду окучивание можно прекратить. В это время растение уже считается созревшим. На нем больше не будут развиваться новые клубни. В это время нужно дать картофелю дорасти до необходимой кондиции и своевременно выкопать его. О том, как понять, что пора копать картошку и складывать ее на хранение, мы писали раньше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как существенно увеличить урожай баклажанов.

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