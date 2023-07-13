Баклажаны будут очень большими: прием для получения урожая мечты

Неопытные огородники часто жалуются на баклажаны. Они либо не вырастают крупными, либо, если таки удаются большими, то оказываются переросшими и невкусными. И кажется, что решить эту проблему невозможно. Хотя на самом деле решение есть и оно достаточно простое.

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OBOZREVATEL поинтересовался опытом тех, кто выращивает этот овощ давно и успешно. И они поделились лайфхаком, как вырастить большие и при этом вкусные баклажаны.

Оказывается, чтобы растение вложило достаточно сил в плоды, нужно в июле убрать лишнюю завязь. В таком случае овощи вырастут и крупными, и насыщенными по вкусу, и с хорошим качеством мякоти.

Оптимальное количество баклажанов на одном стебле – от пяти до восьми. Остальное нужно снять. Также придется убирать все цветы и мелкие пасынки. Поможет вырасти хорошим баклажанам и прищипывание всех верхушек и удаление нижних желтых листьев, когда плоды начнут созревать и наливаться.

Важно не забывать и о подкормках растения. Какие именно удобрения выбрать, можно понять по его состоянию:

листья растут под острым углом к стеблю – не хватает фосфора;

края листьев загибаются вверх "лодочкой" и по краю появляется коричневая полоска – признак дефицита калия;

листья делаются мраморно-зелеными – сказывается недостаток магния;

появились мозаичные желто-зеленые разводы – растению нужны микроэлементы.

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