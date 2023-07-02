Сделает ваше жилье более дорогим: какой цвет стен может кардинально изменить квартиру

Нам хочется, чтобы наше жилье было привлекательным и опрятным. Яркие цвета быстро надоедают и наоборот могут удешевить ремонт.

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Пастельные цвета всегда будут в моде и не только сделают ваш дом светлым, но и ремонт будет выглядеть более дорогим. Better Homes and Gardens узнал, какой цвет для стен стоит выбрать.

Цвет слоновой кости придаст вашему дому ценности и величества. Это оттенок белого, имеющий незначительную желтизну. Ценность цвета состоит в том, что он придает чувство свежести. Сколько бы лет ни было вашему ремонту, гостям все равно будет казаться, что вы сделали его недавно.

"Слоновая кость выступает в роли чистого полотна для мебели, произведений искусства и аксессуаров и автоматически создает ощущение пространства", – объясняет директорка по дизайну Виктория Гимсон.

По ее словам, цвет слоновой кости – это ценный оттенок, который придает интерьеру индивидуальности и делает пространство визуально больше, а стены выше. Покупая такую краску, вы делаете инвестицию в будущее, потому что не нужно будет перекрашивать стены спустя несколько лет.

Такой цвет никогда не выйдет из моды. Его можно совмещать со многими оттенками. Нежно-пастельный тон создает уют и комфорт в доме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой цвет не следует использовать для ремонта в спальне, потому что он может повлиять на качество сна.



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