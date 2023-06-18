Какие цвета не стоит использовать в спальне: нарушат сон и покой

Существует связь между цветом стен в спальне и качеством сна. Согласно исследованию, опубликованному в National Library of Medicine, цвета в спальне могут влиять на настроение и даже провоцировать бессонницу.

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Для комнаты отдыха лучше выбрать оттенки, которые ассоциируются со спокойствием и расслабленностью. Издание Sante Plus рассказало, какие цвета не следует использовать в спальне.

Влияет ли цвет спальни на сон

Ответ однозначен – да. Цвета влияют на настроение, эмоции и поведение. По словам Сюзи Чиаццари, консультантки по хромотерапии и холистическому дизайну, декор вашей спальни оказывает огромное влияние на качество и продолжительность сна. Хромотерапия – это метод, направленный на проектирование цветных вспышек на тело для физической, психической и эмоциональной гармонизации. Как правило, мягкие цвета в спальнях более подходят для сна, чем яркие оттенки.

Благоприятные цвета для спальни

Лучшие цвета для сна – это оттенки, заставляющие вас чувствовать себя счастливыми и расслабленными. Предлагаем подборку самых спокойных цветов, которые вы можете добавить в свою спальную зону.

Синий – успокаивающий цвет

Цвет неба и моря издавна считали умиротворяющим. Синие оттенки способствуют спокойствию, беззаботности и уверенности. Согласно исследованию компании Travelodge, голубой – самый лучший цвет для спальни.

Классический белый

Белый, цвет мира и покоя также идеально подходит для спальни. К тому же белый гармонирует со всеми оттенками, поэтому вы сможете создать отличный стильный интерьер.

Светло-розовый – теплый и современный цвет

Светлые оттенки розового олицетворяют нежность. Это очень успокаивающий цвет. Если вы ведете напряженный образ жизни, нежно розовый – идеальный выбор для спальни. Не обязательно окрашивать стены в розовый, можно использовать одеяло или подушки этого цвета.

Идеальный зеленый

Зеленый цвет – символ природы, производящий несравненный успокаивающий эффект. Он ассоциируется с гармонией, уютом и спокойствием. Стоит выбрать естественный зеленый и отказаться от ярких и кислотных оттенков.

Нейтральный бежевый

Благодаря светлому и нейтральному оттенку беж остается привлекательным вариантом для любого интерьера. Он олицетворяет простоту и покой.

Какие цвета лучше не использовать

Красный

Красный – один из самых энергичных цветов. Это агрессивный, насыщенный и воинственный цвет, который вряд ли подойдет для спальни. Красный символизирует опасность, войну и власть, а также страсть. Очень интенсивный цвет может даже вызвать агрессию или гнев.

Темно-фиолетовый

Фиолетовый ассоциируется с творчеством, силой и экстравагантностью. Однако эксперты говорят, что фиолетовая спальня будет способствовать ярким снами и кошмарам. В результате вы будете испытывать постоянную усталость.

Оранжевый

Оранжевый, как и красный, слишком насыщен, чтобы использовать его в спальне. Стены красить в оранжевый точно не стоит, а вот в качестве отдельных элементов декора (ковра, статуэток, книг) он не окажет негативного влияния.

Темно-коричневый

Темно-коричневый – слишком темный цвет для хорошего сна. Согласно исследованию Travelodge, люди, спящие в комнате коричневого цвета, чаще всего страдают бессонницей. Темно-коричневый символизирует уныние, тревогу, одиночество и депрессию.

Черный

Черный цвет достаточно популярен среди дизайнеров интерьера, однако в спальне его лучше избегать. Черный притягивает негатив, страх, тревогу и бессонницу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие комнатные цветы подходят для спальни и что ставить у кровати нельзя.

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