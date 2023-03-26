Самый теплый день и переход в мокрый снег: синоптики удивили прогнозом на начало недели в Украине

В понедельник, 27 марта, по всей территории Украины сохранится относительно теплая погода. Однако начиная с 28 марта в страну придет существенное похолодание.

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Во вторник на западе, севере и в большинстве центральных областей Украины ожидается резкое изменение погоды: похолодание, штормовой ветер и сильные дожди с переходом в мокрый снег. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

На востоке и юго-востоке нашей страны 28 марта еще удержится теплая погода, однако в дальнейшем там похолодает.

В Киеве 28 марта также ожидается резкое изменение погоды - существенное похолодание, дождь с переходом в мокрый снег, а также сильный штормовой ветер.

В первый день недели 27 марта максимальная температура воздуха составит +12…+18 градусов. Однако первые признаки прихода другой воздушной массы проявятся в западных областях – там столбики термометров не поднимутся выше +13.

Дожди 27 марта пройдут на востоке и в западных областях. Кроме того, уже в понедельник западной части Украины возможен переход дождя в мокрый снег и сильный ветер. На севере, в центре, на востоке и юге без существенных осадков.

Стоит отметить, что в течение 27 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. В связи с этим украинцев призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, в апреле в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет более мрачным, чем март.

Ранее синоптики прогнозировали, что эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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