Самый простой способ почистить решетки в духовке: тереть не придется

Чистить решетки духовки – непростая задача и причиной тому их размер. Положить их в посудомоечную машину не получится. Они просто не влезут. В кухонной мойке это устройство тоже, как правило, не помещается. Но регулярно очищать духовку важно, ведь остатки пищи пригорают к ее стенкам и полкам регулярно.

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Как сделать это правильно и безопасно, рассказала TikTok-блогерка и экспертка по чистоте Каролина Макколи. Ее метод не предусматривает трения, а также обеспечивает дополнительную выгоду, ведь поможет почистить не только решетку духовки. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Итак, чтобы воспользоваться лайфхаком Каролины, достаньте решетки из духовки и положите их там, где можно будет замочить – в ванной или на поддоне душевой кабины. Далее закройте слив, положите на дно несколько капсул для мытья посуды, и наберите как можно более горячую воду так, чтобы она покрывала решетки.

В таком состоянии предметы оставляют примерно на три часа. За это время таблетки для посуды должны раствориться в воде и подействовать на грязь на решетках. Все, что останется в конце, это легко снять с них остатки грязи губкой и хорошо прополоскать под проточной водой. Когда решетки высохнут, их можно устанавливать назад.

Воду после такой чистки лучше не сливать. Этим же мыльным раствором можно как следует промыть ванну или душ. Его останется после этого тщательно смыть и сантехника тоже будет сиять чистотой.

Несколько дополнительных советов по чистке решеток духовки в ванной

Перед тем, как помещать решетки на замачивание, постелите на дно коврики от скольжения или уложите большое полотенце. Так вы не поцарапаете внутреннюю часть ванны.

Чтобы грязь быстрее отмокала и легче смывалась, толстый нагар лучше снять механически до того, как вы отправите решетки в мыльный раствор. К тому же так вы убережете канализационные трубы от забивания крупными кусками жира.

Замачивайте решетки после каждых 2-3 использований духовки. Так вам придется использовать меньше моющего средства и вы сможете сократить само время замачивания. Регулярная уборка всегда легче и быстрее генеральной.

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