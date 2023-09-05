Работает лучше чем уксус: чем отчистить известковый налет в чайнике

Известковый налет в чайнике образуется из-за минералов кальция и магния в жесткой воде. Это отрицательно сказывается не только на вкусе напитков, но и на сроке годности прибора, поэтому нужно регулярно его чистить.

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Вам не нужно покупать химические средства для удаления стойкого налета, для этого понадобится только один натуральный ингредиент. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Если у вас жесткая вода и нежелательный белый налет часто образуется в чайнике, то нужно проводить чистку один-два раза в месяц.

Для этого вам понадобится лимонная кислота. Это эффективная смесь в борьбе с устойчивой грязью, которая не повредит прибор.

Налейте полчайника воды и добавьте две столовые ложки кислоты. Вы можете увидеть, что вода начала шипеть, это потому, что порошок вступил в реакцию с известковым налетом.

Далее включите прибор и подождите, пока вода закипит. Затем вылейте жидкость и промойте чайник под проточной водой. Не нужно оставлять прибор с раствором на некоторое время, достаточно того, что вода закипела. Лимонная кислота быстро справится с таким загрязнением.

Также можно использовать лимонный сок, но кислота оказывает более сильный эффект. Чтобы полностью удалить налет с помощью лимона, нужно повторить такую процедуру несколько раз.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенные методы, которые помогут очистить тарелки от желтого налета.

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