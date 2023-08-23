Что означает украинское слово 'відтак': ошибается большинство людей

Иногда в стремлении как можно быстрее перейти на украинский язык некоторые люди начинают употреблять красивые, но малопонятные слова не в том значении, которое дает им словарь. Желание начать интуитивно ощущать язык понятно и правильно, но с такими обманчивыми словами можно и помочь.

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На основе одной распространенной ошибки употребления слова создал свой экспресс-урок известный языковед Александр Авраменко. Он рассказал, что несвойственное себе значение в последнее время приобрело наречие "відтак".

Неопытные говорящие, делая вывод из его формы (оно словно состоит из слов "від" и "так"), употребляют его там, где обычно нужны союзы "отже", "тому". Им кажется, что оно указывает на причинно-следственную связь. Но словари подают "відтак", как синоним слов "потім", "після того", то есть в своем правильном смысле оно указывает на течение времени.

Таким образом, неправильным будет такой пример употребления наречия: "Ми запрошуємо усіх до співпраці, відтак (тому) пропонуємо їм свою угоду". А вот правильным, по словам Авраменко, использованием слова является предложение: "Спочатку жив у Вінниці, а відтак в Одесі. Здесь "відтак" используется, как полный синоним слова "потом".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно на украинском употреблять названия населенных пунктов, которые в народе произносят с ошибочым окончанием -ово (Голосиево, Пирогово и т.д.).

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