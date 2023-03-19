Самые добрые собаки: какие породы легко ладят с людьми

Как ни крути, а в животных-компаньонах мы в первую очередь ищем доброту, которой порой так не хватает в людях. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуются те породы собак, которые способны быть хорошим и преданным другом. Но какие породы больше склонны проявлять доброту?

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Эксперты-кинологи говорят, что во многом характер собаки зависит от воспитания. Но все же определенные породы склонны к большему дружелюбию и взаимодействию с людьми. OBOZREVATEL рассказывает о десятке таких пород.

Лабрадор-ретривер

Три десятилетия эта порода была самой популярной в США и всегда оказывается в топе. Лабрадоров-ретриверов ценят за открытость, умение поладить со всеми членами семьи и другими животными, игривость и разум.

Бульдоги

Независимо от того, английского бульдога или французского вы выберете себе в друзья, пес станет звездой вашей семьи. Бульдоги любят быть в центре внимания и с радостью будут развлекать людей своими играми. Они сделают что угодно, чтобы поднять вам настроение.

Стаффордширский и питбультерьер

За суровую внешность этим собакам приписывают агрессивный нрав. Их действительно можно натренировать на бои. Но это скорее исключение. Ведь стаффы и питбули выводились, чтобы быть именно компаньонами. Они очень привязываются к людям и с особой нежностью относятся к детям.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Любые спаниели любят дружить и играть с людьми, но малыши кавалеры способны на особую нежность. Недаром с 17 века они являются одной из самых любимых пород английской королевской семьи. Они дружелюбны не только к своим людям, но и к незнакомцам и с радостью сделают что-нибудь, чтобы заслужить похвалу.

Ньюфаундленд

Громадное и спокойное, как айсберг, животное считается лучшей няней среди всех собак. Ньюфаундленды обожают проводить время с детьми и умеют терпеть даже их самые большие безобразия. Они очень умны и легко поддаются тренировке.

Брюссельский грифон

Эти маленькие собачки со смешной бородой и мудрым взглядом глубоко ориентированы на людей. Грифоны обожают наблюдать за своими хозяевами и составлять им компанию во всех занятиях. Они очень игривы и с радостью составят людям компанию даже во время длительных прогулок.

Золотистый ретривер

Чрезвычайную популярность во всем мире этой породе обеспечила ее доброжелательность и игривость. Любители голденов называют их огромными подушками для объятий. Эта порода – одна из самых контактных, а наиболее присущая им эмоция – это счастье.

Чихуахуа

Одна из самых маленьких в мире пород умеет демонстрировать такую преданность своим людям, на которую не всякие великаны способны. Чихуахуа обожают физический контакт и будут сидеть рядом с вами хоть целый день. А еще они достаточно умны и легко учатся.

Бишон фризе

Маленький белый шарик пушистого меха хочется ласкать и баловать, но энергичные бишон фризе нуждаются в тщательном воспитании. В процессе обучающих игр они крепко привязываются к своим хозяевам и начинают демонстрировать им свою любовь при малейшей возможности.

Немецкий дог

Об этих великанах говорят, что на самом деле это кот в собачьем теле, так они любят физический контакт. Их привычка моститься хозяину на колени стала легендой. Немецкие доги спокойны и терпеливы, но с любимым человеком могут и пошалить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых преданных породах собак.

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