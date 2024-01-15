Почему нельзя сбивать лед с деревьев: в чем опасность

Морозная погода, особенно с периодами оттепели, приводит к образованию наморози льда на ветках деревьев и кустов. Некоторые садоводы считают, что это может навредить растениям и сбивают лед. Однако специалисты не советуют так поступать.

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OBOZ.UA поинтересовался профессиональными советами по правильному уходу за садом, который покрылся льдом. Эксперты советуют подходить к вопросу с двух сторон – собственной безопасности и блага для растений.

Как обезопасить себя

Перед тем, как выйти в обледеневший сад, внимательно оцените ситуацию с расстояния. Прикиньте на глаз насколько толстым и тяжелым является слой льда на ветвях. Понаблюдайте, не отпадают ли куски сами по себе.

Лед – очень тяжелая субстанция, и удар ледяной глыбой по голове может быть очень опасным, даже смертельным. Причем куски падают без предупреждения. Поэтому не стойте рядом с обледеневшими деревьями, если сомневаетесь в том, что это безопасно.

Особое внимание обратите на деревья, ветки которых касаются электропроводов или расположены вплотную к ним. Лед проводит ток, поэтому держитесь подальше от таких растений.

Как не стоит заботиться о деревьях

Опытные садоводы утверждают, что сбивание льда с ветвей может нанести непоправимый вред растениям. Поскольку вес льда достаточно велик, ветви и так находятся под значительной нагрузкой. Если начать их трясти или обстукивать, они могут обломаться. При этом, кстати, травмировав опрометчивого садовода.

Также не стоит опрыскивать деревья водой, чтобы растопить лед. Во-первых, это бесполезная работа, ведь даже если вы полностью смоете корку с веток, на них останется вода, которая быстро замерзнет, а значит для растения ничего не изменится – оно и дальше будет скована льдом. Во-вторых, если слой льда достаточно толстый, вы не сможете его быстро растопить, а вода, которую вы примените для опрыскивания, опять же замерзнет, сделав корку даже толще и тяжелее.

И ни в коем случае не используйте соль и другие реагенты для борьбы с оледенением на растениях. Для них они токсичны. И даже если соль не повредит ветви, во время оттепели она вместе с водой проникнет в почву и тогда уже нанесет ущерб корням растения, а такой вред может быть непоправимым

Так что делать с обледеневшим садом?

Лучший совет – это дождаться, пока потеплеет и лед растает сам. Процесс будет постепенным, естественным и безопасным. А почва получит немалую порцию чистой воды для подкормки растений.

Если же вы хотите обезопасить сад от повреждений льдом, то позаботиться об этом нужно заранее. Правильная обрезка деревьев – вот самая лучшая профилактика в таком случае. Удалив слабые и поврежденные ветви, вы сделаете растение более устойчивым к таким погодным условиям.

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