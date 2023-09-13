Сад снова заигрывает красками: как ухаживать за цветами, чтобы они зацвели уже в сентябре

Несмотря на то, что осень считается временем увядания, опытные садоводы знают, как много растений цветет именно в это время года. И при правильном подходе к уходу за садом или клумбой любоваться цветами можно до самых морозов.

Видео дня

Но какой подход верен? Издание Express обратилось к экспертам по садоводству, чтобы они дали свои профессиональные советы по этому поводу.

Прежде всего, эксперты посоветовали не переставать ухаживать за растениями так же, как летом – поливать их и обрезать. Это стимулирует цветение даже в холодную погоду. Так важно обрезать георгины, астры и розы, избавлять их от поврежденных побегов и снимать с кустов увядшие цветы. Это поможет растениям формировать больше новых бутонов.

За поливом особенно важно следить у тех растений, которые растут в ограниченном количестве почвы – в подвесных корзинах или кадках. Если о тех видах, которые живут в открытой земле, может позаботиться система орошения, то эти важно оберегать от пересыхания отдельно.

К именно осенним работам по уходу за садом относится разделение многолетних растений. За лето многие из них выпустили молодые отростки, которые забирают ресурс у основного растения и могут препятствовать его цветению. Поэтому важно отделить молодые кустики и стебли. Их можно раздать друзьям и знакомым. И им приятный подарок, и в вашем саду больше цветов осенью. Такое разделение следует проводить раз в 2-3 года. Совершать процедуру нужно только в безосадочную погоду, когда земля достаточно сухая.

А вот список растений, которые профессиональные садоводы советуют держать в саду, чтобы наслаждаться цветением именно осенью:

хризантемы;

осенние цикламены;

осенние сорта вереска;

хубейская анемона;

алиссум;

бархатцы;

астры;

очиток;

циния;

осенние фиалки;

штернбегия желтая;

рудбекия лучистая;

поздние сорта роз.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно убирать сад перед сезоном опадания листвы.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.