Сад снова заигрывает красками: как ухаживать за цветами, чтобы они зацвели уже в сентябре
Несмотря на то, что осень считается временем увядания, опытные садоводы знают, как много растений цветет именно в это время года. И при правильном подходе к уходу за садом или клумбой любоваться цветами можно до самых морозов.
Но какой подход верен? Издание Express обратилось к экспертам по садоводству, чтобы они дали свои профессиональные советы по этому поводу.
Прежде всего, эксперты посоветовали не переставать ухаживать за растениями так же, как летом – поливать их и обрезать. Это стимулирует цветение даже в холодную погоду. Так важно обрезать георгины, астры и розы, избавлять их от поврежденных побегов и снимать с кустов увядшие цветы. Это поможет растениям формировать больше новых бутонов.
За поливом особенно важно следить у тех растений, которые растут в ограниченном количестве почвы – в подвесных корзинах или кадках. Если о тех видах, которые живут в открытой земле, может позаботиться система орошения, то эти важно оберегать от пересыхания отдельно.
К именно осенним работам по уходу за садом относится разделение многолетних растений. За лето многие из них выпустили молодые отростки, которые забирают ресурс у основного растения и могут препятствовать его цветению. Поэтому важно отделить молодые кустики и стебли. Их можно раздать друзьям и знакомым. И им приятный подарок, и в вашем саду больше цветов осенью. Такое разделение следует проводить раз в 2-3 года. Совершать процедуру нужно только в безосадочную погоду, когда земля достаточно сухая.
А вот список растений, которые профессиональные садоводы советуют держать в саду, чтобы наслаждаться цветением именно осенью:
- хризантемы;
- осенние цикламены;
- осенние сорта вереска;
- хубейская анемона;
- алиссум;
- бархатцы;
- астры;
- очиток;
- циния;
- осенние фиалки;
- штернбегия желтая;
- рудбекия лучистая;
- поздние сорта роз.
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