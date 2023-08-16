Сад на окне: как вырастить дома ароматный тимьян

Тимьян – это небольшой многолетний кустарник, который имеет не только лечебные свойства и красивый вид, но и сделает ваши блюда ароматными и пикантными. Растение можно использовать в качестве противогрибкового средства и средства для улучшения зрения и иммунной системы.

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Если правильно ухаживать за тимьяном, то его можно вырастить в домашних условиях. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Такое средиземноморское растение украсит ваш дом и наполнит его приятным ароматом. Это одно из растений, которое легче всего выращивать в домашних условиях, потому что оно требует мало воды и может переносить разные температуры.

Кустарник любит солнечный свет, поэтому необходимо подобрать правильное место для него. Вазон следует разместить на подоконнике, где он сможет получать солнечный свет не менее шести часов в день. Если природного света недостаточно, то используйте лампы для выращивания растений, чтобы обеспечить необходимое освещение.

Для тимьяна нужно выбирать горшки или контейнеры, которые имеют дренажные отверстия, чтобы избежать чрезмерного увлажнения. Также можно смешать почву с песком, это улучшит дренаж земли и растение будет лучше расти.

Следите за уровнем влажности и поливайте растение тогда, когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь.

Тимьян не требует постоянной подкормки. Удобрение можно вносить каждые 4-6 недель.

Регулярно обрезайте растение, чтобы оно оставалось аккуратным и густым, это будет способствовать росту новых ветвей. Также не забывайте пересаживать вазон каждые несколько лет.

Если вы выращиваете тимьян на улице, то необходимо его заносить в дом в холодное время года. Поставьте вазон в комнате, но избегайте прямых солнечных лучей 2-3 дня, чтобы растение привыкло к такой среде. Затем можете переместить вазон на солнечный подоконник.

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