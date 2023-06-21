Сад будет выглядеть потрясающе даже без полива: семь растений, которые украсят двор

Из года в год лето становится все более жарким и засушливым. И это не может не отражаться в виде наших личных садиков. Растения без достаточного количества влаги увядают и вместо пышной зелени и приятной тени мы получаем довольно грустное зрелище.

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Впрочем, издание Express обратилось к специалистам по садоводству за советом, как можно сделать так, чтобы зелень в саду буяла и цвела и при этом не требовала регулярного увлажнения почвы. Как минимум, это позволит сэкономить на счетах за воду. Эксперты назвали семерку устойчивых к засухе и весьма декоративных растений, на которые следует обратить внимание.

Лаванда узколистная Хидкот

Этот сорт лаванды продуцирует больше всего цветов и радует красивым пурпурно-синим цветением. Ее цветки богаты пыльцой и нектаром, поэтому привлекают в сад пчел и бабочек. Из специфического ухода многолетнику требуется разве что обрезка цветоносов осенью. Одревесневшие стебли можно не трогать.

Пеларгония

Это растение имеет красивые розовые цветы, которые прекрасно смотрятся и в горшках, и на клумбе. Полива она требует немного, но если пересушить пеларгонию, она ограничит цветение и остановит свой рост. Так что время от времени подливать ее все же придется.

Синеголовники Picos Blue

Эти растения нуждаются в большом количестве солнечного света и свободно дренированной почве. Этого им достаточно для пышного роста и цветения. Обильного полива они не требуют. Впрочем, у синеголовников есть острые шипы, поэтому их лучше сажать подальше от края клумбы или дорожки, особенно, если по ней бегают дети.

Кермек Dazzle Rocks

Это растение цветет множеством красивейших розово-фиолетовых цветов, которые летом привлекают пчел и бабочек по всему саду. Это засухоустойчивый и жаркий вид, который при этом имеет настолько компактные размеры, что может расти даже в горшке. Также этот кермек можно засушивать для зимних декоративных композиций. Но на зиму почву вокруг него нужно мульчировать на весь периметр кроны. Это оградит растение от повышенной влажности и холода.

Шалфей Carаdonna

Из всех видов шалфея Carаdonna едва ли не самая ранняя. Это засухоустойчивое многолетнее растение, которое лучше всего будет расти на солнце и в обогащенном хорошо дренированном грунте. Красивые фиолетовые цветы она выспускает с июня по октябрь, но для достижения наилучших результатов ее лучше обрезать в начале лета. Это стимулирует растение на позднее цветение.

Гаура Линдхеймера

Этим растением идеально обрамлять дорожки в саду и украшать клумбы. Оно хорошо смотрится и в композиции с другими растениями и само по себе. Гауре Линдхеймера требуется много солнечного света. Цветет она с июня по август и отличается особой стойкостью к засухе. Осенью растение нужно защитить мульчей.

Вербена буэнос-айреская

Пурпурные цветы появляются на этом растении с конца лета до осени. Они привлекают множество бабочек и совсем не боятся засухи. К тому же осенью вокруг нее не нужно убирать листья – они пригодятся ей в качестве мульчи.

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