'С таким диагнозом дети не живут': в 'Охматдете' врачам удалось спасти ребенка с тяжелой патологией. Фото

В детской больнице "Охматдет" спасли мальчика, у которого при рождении дыхательные пути и пищевод были не разделены, а имели вид единственной трубки. Такой редкий порок встречается один раз на 10-20 тысяч родов.

Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. Как отметил детский хирург "Охматдета", профессор Евгений Руденко, в мире лечение порока остается проблемным, а летальность – высокая. В случае сопутствующих аномалий она достигает более 60%.

Врачи в Хмельницком сообщили маме малыша Наталье, что ее сына якобы практически невозможно будет спасти, поскольку "с таким диагнозом дети не живут". Речь идет о Ларинго-Трахео-Эзофагеальной расщелине (Laryngo-tracheo-esophageal cleft) – при такой патологии гортань и глотка, трахея и пищевод не разделены, а представляют собой трубку с расщелиной разной длины.

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В "Охматдет" Иван попал на седьмой день жизни. Ребенок уже не мог самостоятельно дышать, питаться через рот и глотать. Кроме того, младенец имел и другой порок сердца – сосудистое кольцо, сжимающее трахею и пищевод.

Медики заведения лечили его по индивидуальной программе. Через два месяца жизни ребенка в больнице его прооперировали трижды. Последняя операция длилась около шести часов.

В настоящее время малышу уже год, обследование подтвердило восстановление строения и функций гортани, трахеи, глотки и пищевода. Иван уже самостоятельно дышит, проглатывает и питается.

В медучреждении отмечают, что это третий ребенок в Украине, которому провели подобную операцию – все делали Охматдете. Первую – в 2020 году. Раньше такие детки были обречены, а теперь у них есть шанс на полноценную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже год работает программа посмертного донорства, позволяющая спасти жизнь людей с хроническими болезнями. Одними из первых, кто публично дал согласие на донорскую процедуру, стали медицинские сотрудники киевской клиники "Охматдет".