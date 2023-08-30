С первым днем осени: теплые поздравления для близких. Картинки и смс

Как ни прискорбно это признавать, нынешнее лето практически прошло. Но начало нового сезона – это всегда надежды на что-то хорошее. И, конечно, повод поздравить близких и пожелать им всевозможных благ.

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OBOZREVATEL составил подборку искренних и теплых поздравлений с первым днем осени. Подарите друзьям и родным добрые слова – поднимите им настроение с самого утра 1 сентября.

Стихотворные поздравления с первым днем осени

Ось осінь першим вітром залітає,

У двері наші входить вже вона,

Новий сезон всім людям відкриває,

І затишок несе, що восени бува.

Нехай приємною всім буде прохолода,

Нехай дощі співають про любов,

Хай око тішить золота природа,

Осяявши рух всіх світобудов.

Хай не засмучують ані моква, ні хмари,

Вам парасоля буде вірний друг,

Бажаю відкривати вам осінні чари

І закохатися в красу навкруг.

***

Пролетіло дуже швидко літо,

Але ми не будем горювать,

Бо ж літнім сонцем все ще ми зігріті,

І будем осінь радо зустрічать!

Я вам бажаю теплих днів осінніх,

Хоч восени дощі йдуть повсякчас,

Радій життю серед моментів плинних,

Щоб ощасливила мінлива осінь вас.

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

Поздравления в прозе в первый день осени

Поздравляю с Первым днем осени. Пусть в сказку превратятся дни серебристой паутины и ярких красок природы, пусть чувством невыразимой радости и ощущением подлинной свободы наполнится душа твоя, пусть сердце откроет двери в добрую страну осенних приключений и поэтических строк.

***

Летняя жара уходит, опадают желтые листья. Я поздравляю с началом осени и желаю тебе ярких красок. Пусть душа наполняется осенним спокойствием, звуками мягкого шороха листьев. Пусть в твоем доме будет тепло, уютно и гармонично.

***

Поздравляю с первым днем осени, со временем последнего привета от солнечного тепла и аромата цветов. Желаю эту осень начать с чистого листа, наполнить ее историю прекрасным настроением, красотой души и сердца счастьем.

Поздравляю с первым днем прекрасного, тихого, плодородного и яркого времени. Пусть эта осень принесет вам изобилие, семейное благополучие и душевное спокойствие. Пусть она радует вас своими дарами, будет гармоничной и теплой, чтобы ваш дом наполнился светом, добром и счастьем. С первым днем осени!

***

Поздравляю с первым днем осени. Да здравствует пора очарования очей и ностальгии для души. Пусть эта осень яркими красками рисует твое счастье, пусть в лучах осеннего солнца нежится твое сердце, пусть для тебя повеет ветер добрых перемен.

***

Поздравляю с Первым днем осени и от души желаю, чтобы тебе всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также непередаваемые ощущения свободы, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, яркой, красочной и незабываемой.

Короткие поздравления с началом осени для SMS

С первым днем осени! Пусть она будет яркой и незабываемой, ведь осень – это пора больших перемен!

***

С первым днем осени – временем последнего привета от солнечного тепла и аромата цветов. Желаю начать все с чистого листа, наполниться отличным настроением и счастьем!

***

Огненной Жар-птицей

Рассекая просинь,

К нам в окно стучится

Золотая осень!

***

С началом осени! От души желаю яркого солнца, любви и прекрасных дней. Пусть тебя не покидает чувство свободы, красоты и легкости.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Днем знаний для школьников и учителей.

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