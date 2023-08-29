С 1 сентября! Поздравления для школьников и учителей. Картинки и смс
Через несколько дней несмотря на все обстоятельства, несмотря на продолжающуюся войну, начнется новый учебный год. А это делает нынешний День знаний особенным. Поэтому и поздравления должны быть особенно теплыми и искренними.
OBOZREVATEL собрал разные варианты поздравлений как для тех, кто садится в этот день за парты, так и для учителей. Выберите правильные слова для этого важного праздника и отправьте их тем, для кого он означает новый этап в жизни.
Поздравления для первоклассников
Сегодня вы ступили на порог школы, а значит, начинается ваша увлекательная дорога в мир знаний! Желаю вам, милые первоклассники, каждый день узнавать что-то новое и с интересом познавать окружающий мир! Пусть вам все удается легко, ведь я верю, что вы способные мальчики и девочки, схватывающие все на лету!
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Дорогие наши первоклассники, мы поздравляем вас с Днем знаний. Сегодня трогательный день и для вас, и для нас. Но мы верим, что у таких веселых, дружных, красивых и умных ребят все получится. Мы желаем вам с первого шага, с первого урока полюбить эту школу и раскрыть все свои таланты. Удачи вам, дети, веселых выходок и чудесных открытий.
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Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!
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С Днем знаний, дорогие первоклассники. Желаю вам быть смелыми, усердными, энергичными, добрыми, любознательными и дружными, тогда вы с легкостью будете собирать знания со страниц учебников, как грибы в корзину. Удачи вам, ребята, хорошего настроения и интересных уроков. С веселым стартом!
***
Дорогие первоклассники, поздравляю вас с Днем знаний. Сегодня вы стоите на пороге всего нового и неизведанного, интересного и увлекательного. И пусть ваши первые шаги по тропе образования будут успешными, и пусть вас не пугают никакие препятствия на этом пути. Желаю вам оставаться веселыми, дружными и целеустремленными.
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п'ятірки!
***
С волнением и радостью вы впервые войдете в свой класс. Сегодня школа откроет для вас дверь в новый и невероятно интересный мир. Поздравляем с началом школьной жизни и прекрасным праздником, Днем знаний. Желаем отличной учебы и успешного покорения наук. Старайтесь, стремитесь и учитесь только на отлично.
***
Дорогие мальчики и девочки, сегодня вы пришли в школу, чтобы начать свой путь к знаниям. Поздравляем вас с 1 сентября и желаем веселых и увлекательных уроков, хороших оценок, новых друзей, хороших преподавателей. Пусть школьные годы будут радостными, полными удивительных открытий и счастливых моментов.
***
Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!
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Дорогие первоклассники, поздравляем вас с первым в вашей жизни Днем знаний! Сегодня перед вами открывается новая страница жизни – школьная пора. Пусть она будет наполнена яркими впечатлениями, полезными знаниями, удивительными открытиями. Желаем вам терпения, здоровья, сил и энергии!
Поздравления с 1 сентября от родителей
Конечно, ты волнуешься, вступая в новый мир, волнуемся и мы, твои родители. Нам вместе предстоит долгий путь – школьная дорога. Я надеюсь, что путь этот будет светлым, что впереди тебя ждут новые друзья, хорошие оценки, множество приятных, незабываемых минут.
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Поздравляю тебя с новым учебным годом, с открытиями, с новыми знаниями! Пусть грядущий учебный год поможет претворить в жизнь все задуманное. Верь в себя, ставь перед собой новые цели, и ты обязательно их достигнешь! Вдохновляйся каждым новым днем. Удачи и энтузиазма в учебе, дорогой наш ребенок!
***
От имени родителей поздравляем с днем знаний! Желаем хорошего настроения, желания узнавать и учиться. Пусть с легкостью даются все желаемые знания. Пусть всегда будет неугасимым интерес к обучению и достижению нового. Добра вам, успехов, положительных результатов и достижения больших высот!
***
Поздравляю тебя с 1 сентября! Сегодня праздник твой и тысячи других школьников, и все вы дружно отмечаете начало нового учебного года! Желаю тебе в грядущем году больше отличных оценок в дневнике и меньше сложных заданий. Пусть обучение дается легко, пусть уроки будут интересными, пусть перемены будут веселыми. Желаю, чтобы новый школьный год принес много удивительных открытий и верных друзей. Не бойся трудностей, верь в себя, стремись к знаниям – и у тебя, я верю, все получится!
***
Лучшего и умнейшего ребенка родители поздравляют с Днем знаний. Мы желаем успешно провести этот учебный год, пополнив свои знания и круг интересов. Пусть каждый день проходит успешно, пусть всегда будет время для усердного обучения и веселых увлечений.
Поздравления с Днем знаний для друзей
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,
Пам’ятати його будемо завжди.
Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!
Поздравления от учителей
С 1 сентября, дорогие наши ученики! Помните, что школа – это не только ответственность, но и новые друзья, с которыми вы будете идти бок о бок, возможно, всю жизнь. Это веселые праздники, интересные уроки, оживленные перемены и добрые наставники, которые вам всегда помогут. Будьте внимательны, веселы, смелы и чутки! С Днем знаний! В добрый путь!
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Наши дорогие ученики, поздравляю всех вас с Днем знаний! Хочу пожелать веселых и удачных будней, радостных и увлекательных выходных, больших успехов и неповторимых способностей, целеустремленности и правильных знаний, крепкого здоровья и хорошего настроения.
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День знаний – это всегда теплый, по-особому волнующий праздник для всех, кто приходит учиться, получать новые и новые знания. Все мы когда-то первоклассниками пришли к двери школы с новыми ранцами за плечами, букетами в руках и волнением в груди! Каким же бесконечным казался нам школьный путь, и вот мы уже отучившись в школе, сами стали учителями и теперь встречаем вас, мальчики и девочки, чтобы все свои знания передать вам, чтобы вы стали достойными людьми, получили образование, выбрали профессию по душе. Учитесь, осваивайте и постигайте новые науки! Вы – наше будущее! С 1 сентября!
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Поздравляем вас, наши дорогие ученики. Хотим пожелать успеха в учебе, пусть гранит науки покажется вам сладким шербетом. Пусть знания усваиваются вашими умными молодыми головами. Стремитесь навстречу новым открытиям и перед вами откроются лучшие горизонты жизни.
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Дорогие мои ученики, я очень рада видеть вас после долгого перерыва. Надеюсь, что за каникулы вы хорошо отдохнули, набрались сил и успели соскучиться по школе. Желаю вам в этом учебном году получать хорошие оценки, быть активными, стремиться к знаниям, не ссориться между собой и не прогуливать уроки. Пусть этот школьный год пройдет интересно и будет плодотворным!
Поздравления для учителей
Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав "втікача".
***
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу
Злагода й мир у житті хай панують!
***
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку песен для празднования 1 сентября.
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