С 1 сентября! Поздравления для школьников и учителей. Картинки и смс

Через несколько дней несмотря на все обстоятельства, несмотря на продолжающуюся войну, начнется новый учебный год. А это делает нынешний День знаний особенным. Поэтому и поздравления должны быть особенно теплыми и искренними.

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OBOZREVATEL собрал разные варианты поздравлений как для тех, кто садится в этот день за парты, так и для учителей. Выберите правильные слова для этого важного праздника и отправьте их тем, для кого он означает новый этап в жизни.

Поздравления для первоклассников

Сегодня вы ступили на порог школы, а значит, начинается ваша увлекательная дорога в мир знаний! Желаю вам, милые первоклассники, каждый день узнавать что-то новое и с интересом познавать окружающий мир! Пусть вам все удается легко, ведь я верю, что вы способные мальчики и девочки, схватывающие все на лету!

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Дорогие наши первоклассники, мы поздравляем вас с Днем знаний. Сегодня трогательный день и для вас, и для нас. Но мы верим, что у таких веселых, дружных, красивых и умных ребят все получится. Мы желаем вам с первого шага, с первого урока полюбить эту школу и раскрыть все свои таланты. Удачи вам, дети, веселых выходок и чудесных открытий.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

С Днем знаний, дорогие первоклассники. Желаю вам быть смелыми, усердными, энергичными, добрыми, любознательными и дружными, тогда вы с легкостью будете собирать знания со страниц учебников, как грибы в корзину. Удачи вам, ребята, хорошего настроения и интересных уроков. С веселым стартом!

***

Дорогие первоклассники, поздравляю вас с Днем знаний. Сегодня вы стоите на пороге всего нового и неизведанного, интересного и увлекательного. И пусть ваши первые шаги по тропе образования будут успешными, и пусть вас не пугают никакие препятствия на этом пути. Желаю вам оставаться веселыми, дружными и целеустремленными.

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п'ятірки!

***

С волнением и радостью вы впервые войдете в свой класс. Сегодня школа откроет для вас дверь в новый и невероятно интересный мир. Поздравляем с началом школьной жизни и прекрасным праздником, Днем знаний. Желаем отличной учебы и успешного покорения наук. Старайтесь, стремитесь и учитесь только на отлично.

***

Дорогие мальчики и девочки, сегодня вы пришли в школу, чтобы начать свой путь к знаниям. Поздравляем вас с 1 сентября и желаем веселых и увлекательных уроков, хороших оценок, новых друзей, хороших преподавателей. Пусть школьные годы будут радостными, полными удивительных открытий и счастливых моментов.

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

***

Дорогие первоклассники, поздравляем вас с первым в вашей жизни Днем знаний! Сегодня перед вами открывается новая страница жизни – школьная пора. Пусть она будет наполнена яркими впечатлениями, полезными знаниями, удивительными открытиями. Желаем вам терпения, здоровья, сил и энергии!

Поздравления с 1 сентября от родителей

Конечно, ты волнуешься, вступая в новый мир, волнуемся и мы, твои родители. Нам вместе предстоит долгий путь – школьная дорога. Я надеюсь, что путь этот будет светлым, что впереди тебя ждут новые друзья, хорошие оценки, множество приятных, незабываемых минут.

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Поздравляю тебя с новым учебным годом, с открытиями, с новыми знаниями! Пусть грядущий учебный год поможет претворить в жизнь все задуманное. Верь в себя, ставь перед собой новые цели, и ты обязательно их достигнешь! Вдохновляйся каждым новым днем. Удачи и энтузиазма в учебе, дорогой наш ребенок!

***

От имени родителей поздравляем с днем знаний! Желаем хорошего настроения, желания узнавать и учиться. Пусть с легкостью даются все желаемые знания. Пусть всегда будет неугасимым интерес к обучению и достижению нового. Добра вам, успехов, положительных результатов и достижения больших высот!

***

Поздравляю тебя с 1 сентября! Сегодня праздник твой и тысячи других школьников, и все вы дружно отмечаете начало нового учебного года! Желаю тебе в грядущем году больше отличных оценок в дневнике и меньше сложных заданий. Пусть обучение дается легко, пусть уроки будут интересными, пусть перемены будут веселыми. Желаю, чтобы новый школьный год принес много удивительных открытий и верных друзей. Не бойся трудностей, верь в себя, стремись к знаниям – и у тебя, я верю, все получится!

***

Лучшего и умнейшего ребенка родители поздравляют с Днем знаний. Мы желаем успешно провести этот учебный год, пополнив свои знания и круг интересов. Пусть каждый день проходит успешно, пусть всегда будет время для усердного обучения и веселых увлечений.

Поздравления с Днем знаний для друзей

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник знов до школи кличе нас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

І покличе нас усіх в незвідані світи,

Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,

Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

Поздравления от учителей

С 1 сентября, дорогие наши ученики! Помните, что школа – это не только ответственность, но и новые друзья, с которыми вы будете идти бок о бок, возможно, всю жизнь. Это веселые праздники, интересные уроки, оживленные перемены и добрые наставники, которые вам всегда помогут. Будьте внимательны, веселы, смелы и чутки! С Днем знаний! В добрый путь!

***

Наши дорогие ученики, поздравляю всех вас с Днем знаний! Хочу пожелать веселых и удачных будней, радостных и увлекательных выходных, больших успехов и неповторимых способностей, целеустремленности и правильных знаний, крепкого здоровья и хорошего настроения.

***

День знаний – это всегда теплый, по-особому волнующий праздник для всех, кто приходит учиться, получать новые и новые знания. Все мы когда-то первоклассниками пришли к двери школы с новыми ранцами за плечами, букетами в руках и волнением в груди! Каким же бесконечным казался нам школьный путь, и вот мы уже отучившись в школе, сами стали учителями и теперь встречаем вас, мальчики и девочки, чтобы все свои знания передать вам, чтобы вы стали достойными людьми, получили образование, выбрали профессию по душе. Учитесь, осваивайте и постигайте новые науки! Вы – наше будущее! С 1 сентября!

***

Поздравляем вас, наши дорогие ученики. Хотим пожелать успеха в учебе, пусть гранит науки покажется вам сладким шербетом. Пусть знания усваиваются вашими умными молодыми головами. Стремитесь навстречу новым открытиям и перед вами откроются лучшие горизонты жизни.

***

Дорогие мои ученики, я очень рада видеть вас после долгого перерыва. Надеюсь, что за каникулы вы хорошо отдохнули, набрались сил и успели соскучиться по школе. Желаю вам в этом учебном году получать хорошие оценки, быть активными, стремиться к знаниям, не ссориться между собой и не прогуливать уроки. Пусть этот школьный год пройдет интересно и будет плодотворным!

Поздравления для учителей

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "втікача".

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку песен для празднования 1 сентября.

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