С кем можно целоваться, а кого держать за руку: правила этикета при встрече

Приветствие – очень важный ритуал, позволяющий произвести хорошее впечатление. Но мы даже не задумываемся о том, сколько нюансов может быть у него с учетом местной культуры, отношений между большинством присутствующих и других обстоятельств. Так, человек, оказавшийся в компании французов, может серьезно смутиться из-за того, что его начнут целовать в щеки незнакомые люди. Во Франции этот жест общеприемлем и не считается нарушением личных границ. В то время как в мусульманских странах подобное может быть расценено, даже как непристойное поведение, особенно по отношению к женщине.

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OBOZREVATEL попытался разобраться в тонкостях ритуала приветствия. И дать рекомендации, как вести себя так, чтобы случайно не вызвать лишний дискомфорт.

Рукопожатие

Это наиболее формальный из жестов, используемых для приветствия. Он будет уместен даже при общении с незнакомцами. Эксперты по этикету называют его "оливковой ветвью" среди всех приветствий. Протягивая руку, вы демонстрируете готовность установить контакт с человеком и предлагаете ему самостоятельно решать, желает ли он ответить взаимностью.

В то же время протянутая рука в известной степени обязывает визави ответить вам взаимностью – отказ часто воспринимается как проявление грубости. Поэтому если в компании, куда вы попали, никто так не здоровается, то и вы воздержитесь, даже если привыкли инициировать рукопожатие и делаете это автоматически.

Ситуации, когда уместно пожимать руки:

когда впервые встречаешь человека;

когда нужно поздороваться со знакомым человеком, с которым вы видитесь не слишком часто;

когда вы прощаетесь с человеком, с которым поздоровались рукопожатием;

когда вы представляете человека аудитории, приветствуете его и передаете ему слово (например, представляете спикера во время публичного мероприятия) или наоборот – это вас представляют;

когда вы садитесь за стол с незнакомцами – сначала нужно пожать всем руки, и только потом можно садиться.

Как правильно здороваться за руку:

не пытайтесь "пережать" визави - не жмите кисть слишком сильно, но и не расслабляйте руку полностью до состояния "мертвой рыбы";

не тяните визави к себе, чтобы похлопать его или ее по плечу и не прикрывайте руку этого человека другой рукой – это жесты доминирования, особенно неуместные, когда вы здороваетесь с незнакомцем;

не ждите, пока вам протянут руку – не стесняйтесь здороваться первыми, правила формата старший-младший или мужчина-женщина устарели, сейчас инициатива может исходить от кого угодно, если рукопожатие уместно;

если вы видите, что в новой для вас компании никто не здоровается за руку, следуйте этому примеру.

Объятия

Социальные объятия могут быть уместны даже в бизнес-среде, но только при одном условии: оба человека, которые здороваются таким образом, согласны на такой жест. То есть бросаться с объятиями на незнакомцев точно не стоит.

Если вам кажется, что ваш визави может быть не против, но вы не уверены в этом, просто раскройте объятия и подождите реакции. Если человек покажет, что не готов к такому жесту, замените его рукопожатием – это позволит избежать неловкости. В неформальной обстановке также уместно будет спросить: "Можно я вас обниму?"

Тем, кто не любит объятия, эксперты по этикету советуют во время приветствия проявлять проактивность и подавать визаву руку первым. Так человек сразу поймет, что этот жест для вас более приемлем.

Поцелуй в щеку

В некоторых странах этот жест очень популярен и уместным считается целовать даже незнакомцев. В других он расценивается, как вопиющее нарушение правил приличия. А в деловой обстановке его могут расценить как попытку харасмента и нарушение деловой этики. Поэтому с социальными поцелуями следует проявлять особую осторожность.

Поцелуи во время приветствия уместны только с людьми, которых вы знаете достаточно хорошо и установили этот жест за правило. А в бизнес-среде даже с близкими можно целоваться исключительно в полуформальных обстоятельствах – во время делового обеда или на торжественных мероприятиях. В условиях офиса любые поцелуи недопустимы.

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