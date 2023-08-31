Пожимают ли руки женщинам-коллегам: правила этикета

В последние годы деловой этикет претерпел сильные сдвиги в сторону равноправия мужчин и женщин. Эксперты утверждают, что это способствует созданию более безопасной и направленной на деловые успехи среды. Но не все успевают подстроиться под новые нормы. В частности, могут совершать ошибки во время приветствия, когда принято подавать друг другу руку.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов, как правильно вести себя в деловой среде с точки зрения современного этикета. И как при этом придерживаться принципов гендерного равенства.

Рукопожатие

Приветствие рукопожатием общепринято для всех, независимо от должности, пола, возраста и других обстоятельств. Однако во время пандемии коронавируса отношение к этому жесту несколько изменилось. Поэтому правило здесь простое: либо все пожимают руки всем, либо таким образом не здоровается никто. Если в компании бытует первый вариант, тогда женщина может не ждать, когда мужчина протянет ей ладонь – это устаревшее правило. Инициатором такого приветствия может выступить кто угодно.

Приветствие стоя

Когда кто-нибудь приходит на встречу, вежливо будет поприветствовать этого человека, встав со стула. С коллегами своего должностного уровня или возраста это правило можно проигнорировать, а вот руководителям, клиентам или старшим людям лучше таким образом выразить свое уважение.

Придерживание дверей

Времена, когда эта задача возлагалась исключительно на мужчин, ушли в прошлое. Теперь дверь придерживает тот, кто первым к ней подошел. Это не столь тяжелый предмет, чтобы для управления им требовалась значительная физическая сила. Зато таким образом вы не создадите столпотворение на входе, пока будете выстраиваться в правильном порядке.

Использование лифта

Такой же подход современный деловой этикет практикует и в пользовании лифтом. Заходят в кабину и выходят из нее первыми те, кто ближе к двери. Это помогает избежать ситуаций, когда, например, миниатюрная девушка должна, как регбист, прорываться через толпу джентльменов, пытающихся пропустить ее в узком проходе. Также вежливо будет поинтересоваться у тех, кто ждет вместе с вами, на какой этаж им подниматься. Тогда первыми должны войти те, кому ехать выше.

Помощь с переносом вещей

Если вы видите в офисе человека, у которого вот-вот вывалится из рук стопка папок или еще какие-то предметы, вежливо будет предложить ему помощь. Пол тех, кто оказался в этой ситуации, не играет никакой роли. Разве что человек несет действительно что-то столь тяжелое, для чего нужна будет именно мужская сила. К примеру, большую емкость с водой для кулера.

Оплата обеда

Строгое правило здесь одно: мужчина не может платить за блюда женщины, поскольку это может быть расценено как проявление доминирования, то есть форма харасмента. Современный этикет предполагает, что по умолчанию формальный деловой обед оплачивает приглашающая сторона. Также по предварительной договоренности чек можно разделить на равные части или каждый заплатит сам за себя. Но это будет уместно в менее формальных ситуациях.

Не знаете, что делать – спросите

Адекватная деловая коммуникация, как и любая другая, должна основываться на общении. Поэтому перед тем, как сделать какой-либо жест вежливости, уместно будет спросить о том, насколько он вообще нужен. Интересуйтесь, нужна ли человеку помощь. Этого достаточно, чтобы сформировать о себе впечатление, как об вежливом и внимательном человеке.

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