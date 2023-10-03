С каких растений на огороде нельзя собирать семена: мало кто знает

Ежегодно огородникам приходится покупать разные семена, чтобы вырастить на своем участке урожай. И неопытные люди задаются вопросом, а не проще ли собрать семена со взрослых растений, чтобы сэкономить в следующем сезоне?

Действительно, с некоторыми видами можно поступить именно так. Но не со всеми. OBOZREVATEL разбирался, с каких культур не стоит собирать семена и почему.

Растения, которые опыляют пчелы

Не подходят для сбора семян те виды, которые опыляются пчелами или другими насекомыми. Поскольки они могут оплодотворить растение от другого сорта и создать гибрид с нежелательными свойствами. Чтобы этого не произошло, культура должна быть изолирована от родственных видов примерно на километр. На дачном участке добиться этого не получится, в частности, из-за близости соседних огородов. Поэтому, чтобы сохранить чистоту сорта, семена таких овощей лучше покупать.

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Растения, которые опыляются между собой

Такому размножению, в частности, подвержены тыквенные – арбузы, дыни, огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, а также редька, редис, лук и кукуруза. Они могут создать семена, которые дадут урожай с непредсказуемыми свойствами.

Гибридные сорта растений

На упаковках с семенами такие культуры отмечаются индексом F1. Их специально создают, чтобы получить от них желаемые размер, цвет, вкус, стойкость и т.д. Но во втором поколении, как правило, у них происходит расщепление признаков и растения приобретают совершенно другие свойства, предсказать которые бывает весьма сложно.

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