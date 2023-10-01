Как снизить кислотность почвы: самые полезные советы для огородников

Кислотность почвы влияет на развитие и питание корневой системы, что является основой получения качественного урожая. Уровень pH определяет агрохимические свойства почвы и рост растений. Кислотность образуется в результате концентрации ионов H+ (водородных ионов).

Чрезмерная кислотность влияет на поступление питательных веществ, а чрезмерно высокий или низкий уровень pH токсично действуют на корневую систему. Как снизить кислотность почвы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Оптимальный уровень кислотности

Кислые почвы оказывают губительное влияние на урожай. Наличие в составе таких элементов, как марганец, алюминий или железо, вредят растениям. Фактически культуры, растущие в кислой среде, не могут получать полезные вещества и минеральное питание – это ослабляет растения, овощи теряют способность противостоять вредителям и болезням. Одновременно угнетается деятельность полезных микроорганизмов, участвующих в разложении органических остатков.

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Кислая среда приводит к уничтожению полезной микрофлоры, а из-за высокого показателя pH тормозится рост корневой системы. Если растение растет в кислой почве, ухудшается усвоение азота из воздуха.

Чрезмерно щелочные почвы также неблагоприятно влияют на урожай: растения не могут получить калий, магний, фосфор, медь и другие питательные вещества. При этом мочевина быстро испаряется из щелочной среды и является причиной повреждения корневой системы.

Таким образом, важно поддерживать на грядке оптимальный уровень pH – от 6 - 6,5.

Как снизить уровень кислотности

Доломитовая мука эффективно снизит кислотность. Эта подкормка не только нормализует уровень pH, но и насытит почву кальцием, магнием, цинком и фосфором.

Урожайность после использования доломитовой муки значительно возрастет.

Чтобы раскислить почву, нужно взять 2 стакана удобрения на 1 квадратный метр.

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