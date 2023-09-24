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Розы могут полностью погибнуть: как спасти цветы от осенней болезни

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
516
Розы могут полностью погибнуть: как спасти цветы от осенней болезни

Розы – одни из самых красивых и ароматных цветов, но они требуют особого ухода. Садоводы часто игнорируют опасную болезнь, которая быстро распространяется именно в осеннюю погоду.

Грибковая болезнь поражает кусты с наступлением холодов и может привести к плачевным последствиям. Как спасти розы, рассказало издание Express.

Опасная болезнь

Черная пятнистость является одним из самых распространенных заболеваний. Симптомы можно определить визуально: на листьях появляются черные и фиолетовые пятна, которые не только портят внешний вид цветов, но и могут стать причиной их гибели. Если болезнь не лечить, это приведет к полному опадению листьев, что сделает невозможным дальнейшее цветение.

Видео дня

Черная пятнистость обычно возникает осенью, поскольку болезнь "любит" влажную и прохладную погоду.

Эксперт и садовник Дэвид Домони объяснил, как не допустить, чтобы черная пятнистость уничтожила ваши розы и не заразила остальные растения в саду. Если симптомы появились на одном листе, они невероятно быстро распространятся на весь куст и даже на соседние растения.

Листья с черными пятнами следует немедленно обрезать и правильно утилизировать. Зараженные листья нельзя бросать в компостную яму, их следует сжечь или бросить в муниципальную свалку подальше от сада.

Осенью следует регулярно осматривать розы на наличие признаков черной пятнистости. Садоводы должны следить, чтобы растение быстро высыхало после дождя.

Розы могут полностью погибнуть: как спасти цветы от осенней болезни

Как предотвратить заболевание

Лучший способ гарантировать, что вы никогда не столкнетесь с болезнью черной пятнистости в саду, заключается в правильном уходе и своевременной обрезке побегов.

Если побеги растут слишком плотно – это прямой путь к быстрому распространению болезни. Важно, чтобы внутри куста не было перекрестных веток – необходимо обеспечить доступ воздуха ко всем побегам и листьям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить розы в сентябре.

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