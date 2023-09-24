Розы могут полностью погибнуть: как спасти цветы от осенней болезни

Розы – одни из самых красивых и ароматных цветов, но они требуют особого ухода. Садоводы часто игнорируют опасную болезнь, которая быстро распространяется именно в осеннюю погоду.

Грибковая болезнь поражает кусты с наступлением холодов и может привести к плачевным последствиям. Как спасти розы, рассказало издание Express.

Опасная болезнь

Черная пятнистость является одним из самых распространенных заболеваний. Симптомы можно определить визуально: на листьях появляются черные и фиолетовые пятна, которые не только портят внешний вид цветов, но и могут стать причиной их гибели. Если болезнь не лечить, это приведет к полному опадению листьев, что сделает невозможным дальнейшее цветение.

Видео дня

Черная пятнистость обычно возникает осенью, поскольку болезнь "любит" влажную и прохладную погоду.

Эксперт и садовник Дэвид Домони объяснил, как не допустить, чтобы черная пятнистость уничтожила ваши розы и не заразила остальные растения в саду. Если симптомы появились на одном листе, они невероятно быстро распространятся на весь куст и даже на соседние растения.

Листья с черными пятнами следует немедленно обрезать и правильно утилизировать. Зараженные листья нельзя бросать в компостную яму, их следует сжечь или бросить в муниципальную свалку подальше от сада.

Осенью следует регулярно осматривать розы на наличие признаков черной пятнистости. Садоводы должны следить, чтобы растение быстро высыхало после дождя.

Как предотвратить заболевание

Лучший способ гарантировать, что вы никогда не столкнетесь с болезнью черной пятнистости в саду, заключается в правильном уходе и своевременной обрезке побегов.

Если побеги растут слишком плотно – это прямой путь к быстрому распространению болезни. Важно, чтобы внутри куста не было перекрестных веток – необходимо обеспечить доступ воздуха ко всем побегам и листьям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить розы в сентябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.