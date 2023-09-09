Чем подкормить розы в сентябре: кусты будут 'в восторге'

Осенняя подкормка – важный этап ухода за садовыми растениями. Она должна подготовить их к успешной зимовке, но при этом не стимулировать чрезмерный рост, что может быть даже опасным в преддверии холодов. Особенно это касается таких цветущих видов, как розы.

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OBOZREVATEL поинтересовался у опытных цветоводов, как и чем лучше подкармливать королеву цветов в сентябре. Рассказываем о лучших рецептах удобрений.

Когда пора подкармливать розы

Вносить удобрения в осенний сезон нужно до того, как растение начнет засыпать на зиму. Для розы оптимальным временем является конец сентября – начало октября. Тогда все процессы в растении уже замедляются, но оно еще активно. Такая подкормка помогает цветку укрепить корневую систему, что важно накануне зимовки.

Один из лучших способов внесения подпитки в землю – это полив. Так питательные вещества проникают глубоко в почву и сразу начинают усваиваться растением. Вот пара рецептов хороших осенних удобрений для розы.

Банановое удобрение

Банановая кожура содержит немало питательных веществ, которые можно выделить из нее путем настаивания на воде. Чтобы подготовить кожуру к изготовлению удобрения, ее нужно как следует промыть и порезать в небольшие кусочки, а еще лучше превратить в пюре с помощью блендера. Получившуюся массу заливают водой из расчета 250 миллилитров на 1 кожуру, накрывают крышкой и оставляют настаиваться в темном и теплом месте на несколько дней – от 2-3 до недели. Подливать таким настоем розы можно, не разбавляя его водой. При необходимости необходимое количество чистой воды вносят под растение сразу после подкормки. Далее землю вокруг розы укрывают мульчей, чтобы удобрение не испарялось и лучше усваивалось.

Удобрение на основе пепла

Древесная зола содержит немало питательных веществ в концентрированном виде, поэтому из нее можно готовить весьма полезное для растений жидкое удобрение. Главное – брать чистый пепел, остающийся от сгоревшего дерева, без каких-либо примесей.

Самое простое удобрение на основе золы готовится путем разведения одного стакана сухого средства на 10 литров воды. Далее составляющие тщательно перемешивают и смесь для полива готова.

Но эффективнее будет, если дать золе настояться. Для этого ведро заполняют на треть сухой золой, а затем почти до краев наливают в него кипяток. Все хорошо перемешивают и оставляют на 2-3 дня в темном месте. Когда смесь настоится, ее нужно будет процедить и при необходимости разбавить чистой водой. Подкормку на основе золы хорошо использовать именно осенью из-за того, что она практически не содержит азота, а значит, не будет провоцировать розу на наращивание зеленой массы, что плохо накануне заморозков.

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